arteterapia. INAUGURATO IL MURALES AL CENTRO DIURNO DELLA FONDAZIONE TURATI

Lo hanno realizzato gli utenti della struttura nell’ambito di un laboratorio artistico nato da un progetto pilota attivato da più enti del Terzo settore

PISTOIA. Nel Centro diurno per persone disabili della Fondazione Turati di Pistoia è stato inaugurato il murales realizzato dagli utenti nell’ambito di un laboratorio artistico avviato nella struttura. L’opera raffigura un albero nel quale, tra i rami e le foglie, i partecipanti hanno rappresentato i soggetti più amati, espressivi del loro mondo interiore e della loro quotidianità, come cuori, gatti e fiori.

Da un anno a questa parte l’attività coinvolge persone adulte con disabilità intellettiva nell’uso di colori e pennelli, che vi sperimentano tecniche dalla pittura all’uso della cartapesta, seguendo un percorso concepito attorno alle loro esigenze specifiche e volto ad accrescere il loro benessere.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito di un più ampio progetto pilota nato dalla collaborazione, a vario titolo, fra tre enti del Terzo settore – Il Sole Associazione Down Pistoia Odv-ets, che ne è capofila, la Fondazione Raggio Verde e la Fondazione Turati — finalizzato all’attivazione di un laboratorio artistico, condotto dall’arte terapeuta Margarita Martinez, per soggetti con sindrome di Down e disabilità intellettiva frequentanti le tre realtà assistenziali.

L’attività artistica ha effetti estremamente benefici, come quello di contribuire a calmare l’ansia, ma non solo. Durante il laboratorio -—condotto nelle varie sedi degli enti coinvolti -—vengono prodotte creazioni belle ed emozionanti, come piccoli quadri, manufatti e dipinti, e l’idea è anche di promuovere lo sviluppo dell’autonomia personale e lavorativa dei partecipanti.

L’ambizione, dopo questa fase iniziale, è infatti quella di offrire loro la possibilità di un piccolo reddito tramite la “vendita” delle opere in un laboratorio-negozio di prossima apertura.

Il progetto ha ricevuto finanziamenti dalla Fondazione Caript nell’ambito del bando Socialmente 2022 e dalla Regione Toscana.

Il murales inaugurato nel Centro diurno di via Mascagni è uno dei primi frutti dell’iniziativa. Ispirato in parte all’opera dell’artista Niki de Saint Phalle, si trova nel salone al piano terra, dove rallegra l’ambiente e dove si è svolta l’inaugurazione in presenza di alcuni utenti, operatori, famiglie e rappresentanti istituzionali. Per la Società della Salute Pistoiese sono intervenute la presidente e vicesindaco Anna Maria Celesti e la direttrice Silvia Mantero, oltre a Massimiliano Pieroni (consigliere generale Fondazione Caript), Elena Balestri (vicepresidente IL SOLE Associazione Down Pistoia ODV-ETS), Giancarlo Magni (presidente Fondazione Turati), Fabio Palmieri (presidente Cooperativa Arca 1), Gian Giacomo Degli Esposti (coordinatore del Centro diurno) e all’arte terapeuta Margarita Martinez.

[gonfiantini — fondazione turati]