“ASCOLTIAMO LA VOCE DI SANTA MARIA A COLONICA”

Lunedì 8 gennaio alle 21 presso la Compagnia della parrocchia di Santa Maria a Colonica si terrà un incontro aperto a tutti i cittadini sulla gestione del quartiere

PRATO. La comunità Santa Maria a Colonica, in risposta alle crescenti preoccupazioni della comunità stessa, annuncia un incontro aperto a tutti i cittadini per discutere delle questioni sensibili che riguardano il quartiere e le aree limitrofe, in particolare anche di San Giorgio a Colonica e Paperino.

L’incontro, programmato per il giorno 8 gennaio alle ore 21 presso la Compagnia della Parrocchia di Santa Maria a Colonica, si concentrerà su temi cruciali quali il traffico, viabilità, ciclabili, problematiche igienico sanitarie del sottopasso di via A. Moro, inquinamento acustico e atmosferico, campo sportivo di Paperino, la manutenzione del verde pubblico, e molti altri argomenti che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e sostenute anche dal Comitato Ambientale Spontaneo Difendiamo La Nostra Salute a seguito dell’incuria dell’attuale amministrazione.

Questa iniziativa segue la segnalazione fatta dai cittadini locali, che hanno sottolineato i disagi causati dalla mancanza di interventi concreti. Va notato che una interrogazione in consiglio comunale è stata presentata nei mesi scorsi, ma ad alcuni dei quesiti posti dalla comunità non è stata ancora fornita risposta, nonostante siano trascorsi tre mesi.

È molto importante dare voce ai cittadini e, pertanto, si invita tutti i residenti interessati a partecipare all’incontro. Sarà un’occasione per discutere delle problematiche locali, ascoltare le esperienze dei cittadini e raccogliere adesioni/firme per sostenere le richieste della comunità.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’Onorevole Erica Mazzetti, rappresentante di Forza Italia, che sarà presente per ascoltare direttamente le preoccupazioni dei cittadini e fornire un punto di vista istituzionale.

[lorenzo somigli]