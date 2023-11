ASD OLMI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In campo le bambine dell’U12 con il segno rosso sulla guancia e lo striscione

QUARRATA. [a.b.] Al campo sportivo Caramelli di Vignole in occasione della gara di terza categoria pistoiese Asd Olmi — Cerbaia questo pomeriggio sono scese in campo, accompagnando i giocatori e il direttore di gara, le bambine dell’U12 con il segno rosso sulla guancia per esprimere la solidarietà alle donne vittime di stalking e violenza e uno striscione recante la scritta No alla violenza.

L’Asd Olmi ha aderito così all’appello rivolto dal Comitato Regionale Toscano Lnd sulle iniziative portate avanti per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne lanciando un segnale chiaro contro questo fenomeno che sta macchiando di sangue il nostro paese.