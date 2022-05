asd paperino san giorgio. UN CALCIO AL BULLISMO

Indetto un concorso di disegno e scrittura

PRATO. L’Asd “Paperino San Giorgio” indice, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, il contest “Un calcio al bullismo” allo scopo di promuovere la lotta al bullismo in ambito sportivo e sociale, favorendo la libertà d’espressione attraverso il disegno e la scrittura.

Al contest possono partecipare gratuitamente tutti gli appassionati di scrittura e disegno di età compresa fra i 5 ed i 19 anni (residenti o domiciliati nella provincia di Prato o limitrofe) realizzando uno slogan o un’elaborazione grafica di propria ideazione sul tema dell’antibullismo che andranno a comporre un wallbanner (striscione) adottato da Asd Paperino San Giorgio come proprio manifesto ufficiale, quale segno tangibile di lotta al bullismo.

Ogni partecipante potrà inserire il testo del proprio slogan e/o il proprio disegno in formato cartaceo nell’apposita urna presente nella sala ristoro del campo sportivo comunale di Paperino (via del ferro 156/f – Prato) oppure potrà compilare l’apposito modulo di iscrizione on-line entro e non oltre la mezzanotte del 15 Settembre 2022.

Il regolamento completo è visibile sul sito www.paperinosangiorgio.it

A.S.D. Paperino San Giorgio