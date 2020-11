asfaltature. DA LUNEDÌ AL VIA I LAVORI IN ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO

Previsti interventi di manutenzione straordinaria e ripristino del manto stradale in via delle Parche, via Borgo Talfano e via Trefuni; da martedì in via Beato Angelico. Come cambia la viabilità

PISTOIA. Prenderanno il via lunedì 16 novembre i nuovi interventi di manutenzione straordinaria e ripristino del manto stradale in alcune vie cittadine. Compatibilmente con le condizioni meteo, si interverrà in via delle Parche, via Borgo Talfano e via Trefuni e, da martedì 17 novembre, in via Beato Angelico (zona Pistoia Nord).

Si tratta di uno stralcio di lavori di bitumatura per le strade cittadine programmati dall’Amministrazione comunale per un investimento complessivo di 270.000 euro.

Le viabilità oggetto di manutenzione sono state individuate da un elenco di strade che deriva da un lavoro di sintesi delle segnalazioni pervenute agli uffici, oltre alla continua ricognizione effettuata sul territorio. Le priorità sono state definite seguendo due criteri: il grado e il tipo di danneggiamento della pavimentazione e le caratteristiche del tratto. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Italscavi S.R.L., che si è aggiudicata i lavori.

«Continuano i lavori di asfaltatura sul territorio comunale – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei —. La manutenzione delle strade è per la giunta comunale una priorità assoluta e recuperare i ritardi accumulati negli anni un’esigenza imprescindibile alla quale, con i lavori che stanno partendo e quelli che verranno svolti con l’accordo quadro, l’Amministrazione cerca di dare una risposta decisa. Intanto nei prossimi giorni partiranno anche altri lavori di asfaltatura di cui daremo informazione, segno dell’importanza che hanno questi tipi di interventi per l’Amministrazione».

Modifiche alla viabilità

Per permettere i lavori entreranno in vigore alcuni provvedimenti alla viabilità.

In piazza San Lorenzo (porzione di parcheggio lato via Ligure) fino al 18 novembre e in via Ligure, via Porta al Pantano (da via Trenfuni a via Dei Baroni) e via Porta San Marco (intersezione via Trenfuni) dal 16 al 18 novembre sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire l’allestimento dei cantieri di servizio ai lavori consentendo il transito pedonale lungo percorsi protetti.

Inoltre dal 16 al 20 novembre in via delle Parche, via Borgo Talfano e via Trefuni sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e dalle ore 8 alle 18 sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli consentendo il passaggio attraverso strade alternative, i pedoni potranno camminare in percorsi protetti. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti, in caso di necessità urgenti.

Dal 17 al 20 novembre saranno in vigore altri provvedimenti alla viabilità.

In via Mameli (tratto dal numero civico 23 al 29) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire l’allestimento del cantiere di servizio ai lavori: i pedoni potranno camminare lungo percorsi protetti.

In via Beato Angelico sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e dalle ore 8 alle 18 sarà vietato il transito a tutti i veicoli. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti, in caso di necessità urgenti.

