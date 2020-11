asfaltature. PARTONO I LAVORI IN VIA DEL LIBECCIO E VIA DI PULICA, ZONA CANDEGLIA

Da domani martedì 24 novembre. Le modifiche alla viabilità

PISTOIA. Al termine degli interventi nelle vie Bosco di Barile e di Vignano, momentaneamente sospesi per le condizioni meteo, domani martedì 24 novembre partiranno i lavori di asfaltatura (tempo permettendo) in via del Libeccio e via di Pulica nella zona di Candeglia. Intanto si è conclusa la bitumatura in via Fonda di Vicofaro iniziata nei giorni scorsi.

Anche questi interventi consistono in lavori di risanamento e bitumatura della sede stradale realizzati dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto, la Italscavi srl di Scandicci, per un costo complessivo di 150.000 euro.

«Si tratta degli ultimi interventi per quest’anno – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei — dopodiché dovremo fermarci a causa delle condizioni meteo, infatti si sta andando verso la stagione più fredda dell’anno. Riprenderemo nei primi mesi del 2021 proseguendo i lavori di asfaltatura con un importante investimento di 900.000 euro nel quale sono comprese numerose strade tra le quali anche quelle di grande scorrimento».

Modifiche alla viabilità

Per permettere i lavori da martedì 24 novembre fino a venerdì 4 dicembre saranno in vigore alcuni provvedimenti alla viabilità.

In via di Pulica sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e dalle ore 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00 sarà vietato il transito a tutti i veicoli, consentendo il passaggio attraverso i relativi percorsi alternativi. I pedoni potranno camminare lungo tragitti pedonali protetti.

In via del Libeccio saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il transito a tutti i veicoli consentendo il passaggio attraverso i relativi percorsi alternativi. Per i pedoni sono previsti tragitti protetti.

Nella via di Bigiano e Castel dei Bovani (tratto da via del Libeccio – via Alta fino a via Mezzomonte), al fine di consentire il transito agli automezzi di servizio ai lavori, sarà invertito con orario 0-24 l’attuale senso unico di circolazione nella nuova direzione nord-sud da via Mezzomonte a via del Libeccio, sul posto presenti cartelli di indicazione e di preavviso. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e anche ai residenti, in caso di necessità urgenti.

[comune di pistoia]