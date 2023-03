ASILO NIDO AQUILONE A BOTTEGONE: PROCEDONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SPAZIO 0-6

Il Comune ha investito nel progetto di bioedilizia oltre un milione di euro, al quale si aggiunge un cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 700mila euro

PISTOIA. Procedono i lavori per la costruzione del nuovo spazio 0-6 a Bottegone, situata nella strada Statale Fiorentina. Completati gli scavi e le gettate di fondazione, la ditta che si è aggiudicata i lavori sta iniziando a predisporre la posa in opera del telaio che costituisce l’elemento verticale dello scheletro per arrivare a realizzare l’edificio e dare forma a una struttura completamente nuova che prende il posto del vecchio asilo nido Aquilone.

Uno spazio di gioco, didattica e socializzazione, quello che sta sorgendo, che accompagnerà i bambini dai primi mesi di vita fino all’età scolare.

«Tra i tanti progetti per Bottegone, ricompresi nel più complessivo piano di riqualificazione – ricorda Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici –, c’è anche quello di dare vita a una struttura dedicata ai servizi per l’infanzia, da zero a sei anni.

L’opera fa parte, infatti, del programma di interventi per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie denominata “Bottegone: dalla città lineare alla smart social city”.

Si tratta del lotto numero otto, che prevede la demolizione del vecchio asilo nido e spazio gioco per farne uno completamente innovativo e moderno utilizzando, come tecnica costruttiva, la bioedilizia: un altro passo avanti su sicurezza per gli edifici scolastici del nostro territorio».

Il finanziamento del Comune di Pistoia per la realizzazione dell’opera è di 1.103.539 euro, a cui si aggiungono 700 mila euro previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, portando così le risorse complessive per l’intervento a 1.803.539 euro.

La costruzione è stata strutturata e dimensionata in modo da ottimizzare l’efficienza energetica. Tutto l’immobile, compreso il tetto, sarà realizzato in legno (pareti e solai in legno massello), ottenendo così isolamento termico, comfort acustico ed eco-compatibilità, mentre per le fondamenta è stato utilizzato il cemento armato. Per quanto riguarda l’illuminazione, l’edificio avrà soluzioni che garantiscono un’ottima resa luminosa, con risparmi energetici di circa il 40% rispetto ad altre tecnologie.

Il progetto della nuova scuola prevede, poi, un impianto di riscaldamento a pavimento e infissi con isolamento termico e acustico. Nel rispetto dei criteri ambientali è previsto l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, con la presenza di un impianto fotovoltaico, il solare termico e le pompe di calore.

L’edificio avrà un’area centrale multifunzionale, la zona accoglienza e l’area dedicata all’ingresso alle aule che, per trasmettere un senso di accoglienza, sono state progettate con altezze contenute.

In una parte dello spazio a verde esterno è prevista la realizzazione di un orto biologico.

Nel rispetto della normativa sulla sicurezza idraulica, contenuto nel parere favorevole dell’Autorità di Bacino distrettuale, l’edificio sarà realizzato a una quota di 1,5 metri da terra, superiore al battente duecentennale atteso.

Il progetto della nuova scuola si inserisce nella rigenerazione complessiva di Bottegone, che è stata resa possibile grazie al finanziamento di 18 milioni di euro che il Comune di Pistoia ha ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui si aggiungono le risorse investite dall’Amministrazione comunale pari a oltre 9 milioni.

Queste risorse stanno consentendo al Comune di intervenire, oltreché sull’Aquilone, anche sulla viabilità principale e secondaria, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulla scuola primaria e secondaria, sugli impianti sportivi, sugli ampi spazi a verde, nella realizzazione di due nuove piazze, sull’edificio dell’ex centro sociale Aquilone e sulle funzioni da ospitare al suo interno, sugli interventi di risanamento idraulico per mettere in sicurezza l’abitato rispetto ai rischi alluvionali.

Tutte le informazioni sul piano di riqualificazione di Bottegone sono disponibili sul sito www.bottegoneunnuovocentro.it

[comune di pistoia]