ASILO NIDO AQUILONE A BOTTEGONE: VERRÀ RICOSTRUITO UNO SPAZIO 0—6 CON TECNICHE DI BIOEDILIZIA

PISTOIA. Sta procedendo l’iter per realizzare a Bottegone una struttura completamente nuova al posto dell’asilo nido Aquilone. L’opera fa parte del programma di interventi per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie denominata “Bottegone: dalla città lineare alla smart social city”.

Si tratta del lotto numero 8, che prevede la demolizione del vecchio asilo nido e spazio gioco per farne uno completamente nuovo utilizzando la bio-edilizia come tecnica costruttiva.

Tutta la struttura, compreso il tetto, sarà realizzata in legno (pareti e solai in legno massello), ottenendo così isolamento termico, comfort acustico ed eco-compatibilità, mentre per le sole fondamenta sarà utilizzato il cemento armato.

Per quanto riguarda l’illuminazione, l’edificio avrà soluzioni che garantiscono un’ottima resa luminosa, con risparmi energetici di circa il 40% rispetto ad altre tecnologie. La costruzione, infatti, è stata strutturata e dimensionata in maniera da ottimizzare l’efficienza energetica.

«Il progetto di ristrutturazione del nido Aquilone avrà la stessa volumetria di quello esistente, 536 metri quadrati su un unico livello, e restituirà un edificio antisismico, oltre che moderno – sottolinea Alessandra Frosini, assessore all’edilizia scolastica —. Saranno seguite, infatti, tecnologie innovative di risparmio energetico ed eco-compatibilità.

La scuola sarà creata in modo da utilizzare gli spazi in modo flessibile e accogliente. Ancora una volta viene data una risposta alle famiglie, con priorità alla sicurezza dei bambini».

Il progetto della nuova scuola prevede, poi, un impianto di riscaldamento a pavimento e infissi con isolamento termico e acustico. Nel rispetto dei criteri ambientali è previsto l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili, con la presenza di un impianto fotovoltaico, il solare termico e le pompe di calore.

La nuova scuola Aquilone, a differenza della vecchia che era stata pensata soltanto per la fascia di età “nido”, sarà rivolta ai bambini da 0 a 6 anni, potendone accogliere circa 75.

L’edificio avrà un’area centrale multifunzionale, la zona accoglienza e l’area dedicata all’ingresso alle aule che, per trasmettere un senso di accoglienza appunto, sono state progettate con altezze contenute.

In una parte dello spazio a verde esterno è prevista la realizzazione di un orto biologico.

Nel rispetto della normativa sulla sicurezza idraulica, l’edificio sarà realizzato a 1,5 metri di altezza da terra, visto che la zona nel quale è costruito è classificata a rischio alluvionale.

L’iniziale cofinanziamento del Comune di Pistoia per la realizzazione dell’opera era di 300 mila euro, portati poi a 1.103.539 euro, cui si aggiungono 700 mila euro previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, portando così le risorse complessive per l’intervento a 1.803.539 euro.

Il progetto della nuova scuola si inserisce nella rigenerazione complessiva di Bottegone, che è stata resa possibile grazie al finanziamento di 18 milioni di euro che il Comune di Pistoia ha ottenuto appunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui si aggiungono le risorse investite dall’Amministrazione comunale pari a oltre 9 milioni.

Queste risorse stanno consentendo al Comune di intervenire, oltreché sull’Aquilone, anche sulla viabilità principale e secondaria, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulla scuola primaria e secondaria, sugli impianti sportivi, sugli ampi spazi a verde, nella realizzazione di due nuove piazze, sull’edificio dell’ex centro sociale Aquilone e sulle funzioni da ospitare al suo interno, sugli interventi di risanamento idraulico per mettere in sicurezza l’abitato rispetto ai rischi alluvionali.

«A breve saranno avviati anche i lavori di realizzazione della aree verdi per la compensazione idraulica – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Alessio Bartolomei – e gli interventi previsti per la costituzione delle due nuove piazze. Quella in via Attilio D’Angela di 4800 mq e quella che sorgerà tra le vie di Sant’Angelo e via Doria di 4100, che contribuiranno a ridisegnare positivamente i luoghi della socialità a Bottegone.»

Nel frattempo sono stati cantierati gli interventi che riguardano il centro socio-educativo (i cui lavori sono stati avviati nel luglio 2021) e che — salvo ritardi, specialmente in relazione alla pandemia da Covid — dovrebbero essere ultimati nel luglio 2022, sta per essere pubblicata la gara per gli interventi che riguardano la via Fiorentina e che dureranno all’incirca 300 giorni, mentre si sono conclusi gli interventi legati alla mobilità su via Colombo e via Da Verrazzano e stanno concludendosi quelli su via Buttelli, via D’Angela, via Magni e via Santi.

Tutte le informazioni sul piano di riqualificazione di Bottegone sono disponibili sul sito www.bottegoneunnuovocentro.it

[comune di pistoia]