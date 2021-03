asl toscana centro. AL PIOT DI SAN MARCELLO I PAZIENTI NO COVID 19 DA PISTOIA E PESCIA

I ventidue posti letto supportano i bisogni di ricovero dei pazienti del San Jacopo e del S.S. Cosma e Damiano e sono in rete con tutta l’Azienda Usl Toscana centro

PISTOIA. Una situazione epidemiologica in continua evoluzione ha fatto decidere alla direzione sanitaria di utilizzare i ventidue posti letto di medicina del presidio L. Pacini di San Marcello-Piteglio per il ricovero dei pazienti del San Jacopo e del S.S. Cosma e Damiano. Il reparto sarà anche in rete con tutta la Ausl Toscana centro.

Viviamo un momento particolarmente dinamico e dobbiamo essere pronti in poco tempo a prendere decisioni che vadano nella direzione delle priorità emergenti. I dati degli ultimi giorni hanno fatto optare in poche ore per un’organizzazione ospedaliera diversa e, dal momento che attualmente gli ingressi ospedalieri dimostrano che c’è un numero importante di pazienti con patologia no-Covid è necessario disporre immediatamente di posti letto per accogliere malati con altre patologie.

Spiega il Dr Emanuele Gori, direttore sanitario: “Ormai sempre più frequentemente le esigenze mutano nel corso della stessa giornata e, al momento, abbiamo un numero importante di pazienti con patologia noCovid, sia nel presidio di Pistoia che in quello di Pescia, cosi come in tutti i presidi della rete ospedaliera.

Al L. Pacini c è un ottimo reparto di medicina e, per pazienti, con bisogni assistenziali più pesanti, è una sede preziosa. Gli accessi ai pronto soccorsi — continua il dottor Gori — continuano ad essere importanti anche per altre patologie alle quali è doveroso dare una risposta”.

Il reparto del presidio di San Marcello-Piteglio è coordinato per la parte medica dal dottor Marco Frati (della struttura di medicina complessa diretta da Massimo Giusti) e per quella infermieristica dalla dottoressa Erica Gualtieri.

[Asl Toscana Centro]