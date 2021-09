asl toscana centro. TANTI GIOCHI PER I BAMBINI E LE BAMBINE DEL SAN JACOPO

È il dono della Croce Rossa Italiana della piana pistoiese

PISTOIA. Sono arrivati in questi giorni nel reparto pediatrico dell’ospedale San Jacopo diretto dal dottor Rino Agostiniani e coordinato dall’infermiera la dottoressa Stefania Magnanensi numerosi pacchi contenenti giochi per i piccoli ricoverati donati dalla Croce Rossa Italiana della piana pistoiese.

I giocattoli sono stati raccolti attraverso alcune attività svolte da parte di sostenitori, volontari o semplici cittadini. “Alcuni di essi — hanno spiegato dal Comitato — sono già stati distribuiti sul territorio a famiglie in situazione di difficoltà economica, altri permangono nei nostri magazzini. Per questo motivo, guidati ed ispirati dai nostri 7 principi fondamentali, primo tra tutti quello dell’Umanità, abbiamo pensato di donare al reparto pediatrico dell’ospedale di Pistoia questi giochi.

Siamo certi che saranno un sollievo e un aiuto per far sentire un pochino più a casa e un pò meno a disagio tutti quei bambini e quelle bambine che per un motivo o per un altro si troveranno a dover trascorrere ore, giorni o settimane nelle stanze del reparto”.

La dottoressa Giuditta Niccolai, alla consegna, ha ringraziato i rappresentanti del Comitato Cri a nome della direzione sanitaria del presidio e dell Azienda per la significativa donazione.

[ponticelli — asl toscana centro]