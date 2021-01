asltoscanacentro. LA NEVE NON FERMA LA CONSEGNA DEL VACCINO ANTI-COVID 19.

Grazie ai tecnici della prevenzione è stato possibile farlo arrivare nelle strutture territoriali della Montagna pistoiese e non solo

PISTOIA. Neanche la neve ha fermato la campagna di vaccinazione contro il Covid19 nell’Azienda Usl Toscana centro. Grazie ai tecnici della prevenzione è stato possibile per esempio farlo arrivare nelle strutture territoriali della Montagna pistoiese così da poterlo somministrare agli anziani ospiti delle Rsa, delle residenze per disabili (Rsd) e nelle comunità alloggio (Cap).

“In particolare – hanno raccontato gli operatori — è stato particolarmente impegnativo superare il passo dell’Oppio per raggiungere Gavinana, e quindi la Fondazione Turati, e recapitare le 65 dosi vaccinali per immunizzare gli ospiti”.

Stessa cosa è accaduta nell’area mugellana: anche in quelle zone, la presenza delle neve, non ha impedito ai tecnici della prevenzione di raggiungere le strutture.

Da quando si è reso disponibile il vaccino per il Covid-19 i tecnici della prevenzione effettuano in tutta l’Azienda l’attività di prelievo delle dosi dalle farmacie ospedaliere e la relativa consegna presso le RSA, RSD, CAP. Il contributo di questi operatori è stato, ed è tutt’ora, fondamentale nel fornire supporto ai Team Usca e quindi ai colleghi medici, assistenti sanitari, infermieri a loro volta impegnati nelle vaccinazioni.

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria i tecnici della prevenzione si sono resi disponibili a fornire la propria collaborazione all’Azienda Sanitaria con abnegazione e grande senso di responsabilità nei confronti di tutta la comunità.

In questi mesi si sono adoperati per esempio, anche per consegnare i provvedimenti di isolamento, hanno affiancato gli assistenti sanitari nello svolgimento dei tamponi a domicilio, hanno fornito supporto nel tracciamento dei contatti stretti, nella gestione dei drive trought e nelle attività di back-office.

L’Azienda pertanto è riconoscente dell’importante e fondamentale contributo fornito anche dai tecnici della prevenzione e di quello che potranno fornire nel prossimo futuro.

