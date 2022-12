ASSE DEI VIVAI: È POSSIBILE CONSULTARE GLI ELABORATI GRAFICI

Fino al 31 gennaio gli interessati possono prendere un appuntamento con l’ufficio progetti speciali grandi opere espropri

PISTOIA. Sono stati depositati nell’ufficio progetti speciali grandi opere espropri in via XXVII Aprile gli elaborati grafici e la documentazione del progetto dell’Asse dei Vivai, opera collegata al più ampio progetto di realizzazione della terza corsia dell’autostrada A 11 tra Pistoia e Firenze. Gli interessati (il cui elenco è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune su richiesta di Autostrade per l’Italia spa) potranno presentare osservazioni al progetto, nelle modalità di legge, fino al 31 gennaio.

«Finalmente un altro passo avanti verso questa opera strategica – sottolinea con soddisfazione l’assessore all’urbanistica Leonardo Cialdi — per la mobilità e lo sviluppo commerciale, industriale e turistico della nostra città».

Le osservazioni si possono presentare a mezzo raccomandata A.R. inviandole a Autostrade per l’Italia spa – via A. Bergamini, 50 – 00159 ROMA o a mezzo PEC all’indirizzo: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

La documentazione è consultabile al servizio infrastrutture progetti speciali e mobilità — unità operativa progetti speciali grandi opere espropri in via XXVII Aprile 17 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17 previo appuntamento con i tecnici:

Laura Porta: email l.porta@comune.pistoia.it, telefono 0573 371684

Daniele Mucci: email d.mucci@comune.pistoia.it, telefono 0573 371089.

[puggelli —comune di pistoia]