ASSEGNATO A CHIARA GRILLINI IL PREMIO ATLETA DELL’ANNO 2020

Nell’ambito della XII Edizione della “Giornata del veterano dello sport” sono stati premiati figure e enti che si sono contraddistinti in ambito sportivo

PISTOIA. Sabato 27 Novembre, alla presenza di diverse autorità locali e del Presidente Nazionale UNVS (Unione nazionale veterani dello Sport) Francesca Bardelli si è svolta presso la sala convegni del ristorante Barbarossa a Serravalle Pistoiese la XII edizione della “Giornata del Veterano Sportivo” nella quale è stato anche consegnato il “Premio Atleta dell’Anno 2020” a Chiara Grillini per i suoi brillanti risultati ottenuti a livello europeo nella disciplina dell’equitazione.

Nel corso della manifestazione presentata da Maria Elena Ulivi e svoltasi davanti ad un discreto pubblico, nonostante le limitazioni attuali, si è assicurata il premio di “Giovane Emergente 2020” la giovanissima atleta del Tiro a Segno di Pescia Emma Vannoni per i risultati conseguiti a livello italiano.

L’edizione corrente è stata altresì caratterizzata dalla consegna del 1° Memorial Gianfranco Zinanni, istituito dalla sezione guidata dal presidente Marco Biagini per premiare una figura che, al pari dello scomparso Presidente Gianfranco Zinanni si

sia distinta nel mondo dello sport Pistoiese; il premio è stato assegnato a Vannino Vannucci per il suo costante impegno in ambito sportivo, sotto diversi aspetti e a tutti i livelli, sia in ambito professionistico che giovanile.

Sono poi stati assegnati i consueti premi a varie figure ed Enti che si sono contraddistinti in ambito sportivo; per questa stagione i premiati sono stati i seguenti:

SPORT E ISTITUZIONI — ASS. NAZ. VVFF Associazionismo

MEDICO DELLO SPORT — ALESSANDRO PASQUALI Medicina dello Sport

SCUOLA E SPORT —LICEO SPORTIVO PT Scuola superiore

GIORNALISTA SPORTIVO — ANTONIO MANNORI Giornalista “La Nazione”

SOC. SPORTIVA —DINO DIDDI Ciclismo

DIRIGENTE SPORTIVO —UGO GINANNI Dirigente dello Sport

ALLENATORE — DAVIDE TORRACCHI Pallavolo

MENZIONE SPORTIVA — MASSIMO MEI Atletica leggera

PREMIO CARRIERA — RENZO BECAGLI Sport Invernali

La premiazione si è conclusa con la consegna del Distintivo d’Argento a due soci della sezione di Pistoia, Massimo Tasi e Andrea Acciai, con la benemerenza per la Sezione “Celina Seghi” di Pistoia e la premiazione degli sportivi della sezione che negli anni 2019/2020 hanno riportato importanti vittorie ai campionati regionali/nazionali di Atletica e Ciclismo.

La serata si è conclusa con la consueta cena conviviale.

[unvs celina seghi pt]