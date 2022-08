ASSIDEA: IN GINOCCHIO MOLTE PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Dopo i danni alle attrezzature, tende, ombrelloni e merci il presidente Pestelli si augura quanto prima che siano messi a disposizioni i fondi per ripartire

PISTOIA —PRATO. [a.b.] L’improvvisa ondata di maltempo che ha flagellato la Toscana in queste ore ha lasciato in ginocchio anche molte piccole imprese del commercio su area pubblica con ingenti danni alle attrezzature, tende, ombrelloni, merci.

Lo sottolinea Assidea, Associazione di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica evidenziando come gli ambulanti che si trovavano ai mercati di Empoli, Carrara, Viareggio, Montecatini e Poggio a Caiano, dove il vento ha rovesciato addirittura un furgone, hanno subito danni dalle forti raffiche di vento e dalla pioggia caduta abbondantemente in queste ore.

“Dopo quanto accaduto, esprimendo cordoglio per le due vittime e vicinanza alle persone ferite, tra cui un nostro collega ambulante colpito da un ferro alla testa, riteniamo indispensabile che la Regione Toscana porti avanti la richiesta di stato di emergenza e siano messi a disposizione fondi che permettano a molti colleghi di ripartire” sottolinea Alessio Pestelli, presidente Assidea.