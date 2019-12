ASSOCIAZIONI PRO AMBIENTE, ECCO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO NEL 2019

PISTOIA. Salve a tutti, siamo ormai vicini alle feste di Natale e ci prepariamo a salutare quest’anno aspettando quello nuovo con tanti buoni propositi e voglia di fare.

Come accade in questi casi si cerca tirare le somme di un anno duro fatto di tanto lavoro, studio, incontri e di tanto amore per il nostro territorio.

L’unione delle nostre Associazioni e Comitati si è dimostrata un’azione vincente soprattutto negli ultimi mesi. Abbiamo lavorato moltissimo per ottenere quello che all’evidenza era ed è sinonimo di precauzione e tutela della salute.

Un’anno intenso cominciato con il convegno “La Terra grida” e a seguire abbiamo chiesto aiuto insieme a 300 mamme pistoiesi, a Vandana Shieva durante la premiazione della manifestazione dei “Dialoghi sull’Uomo” per porre l’attenzione sul nostro territorio dopo i dati preoccupanti di Arpat in relazione alla contaminazione delle acque superficiali e non.

Le abbiamo consegnato una lettera che ha fatto il giro del mondo ed è stata pubblicata sul sito internazionale Navdanya, portando a conoscenza la nostra battaglia e le nostre serie preoccupazioni sul futuro e la vita dei nostri figli.

Abbiamo informato molte centinaia di persone con convegni mirati e attenti a quello che accadeva intorno a noi.

Con un informazione limpida, chiara, trasparente e non veicolata. Ci siamo avvalsi di collaboratori che dobbiamo ringraziare perchè esponendosi hanno portato la loro conoscenza, il loro lavoro e il loro studio nelle nostre assemblee.

Grazie alla Dott.ssa Gentilini, alla Dott.ssa Breschi, al nostro preziosissimo avvocato Barbetti. Ci siamo rapportati a tutti i livelli con le amministrazioni che ringraziamo si, ma alle quali chiediamo fermamente di seguire l’unica strada percorribile ossia quella della tutela non solo delle nostre acque ma della nostra salute.

Siamo stati i primi a denunciare e siamo e saremo in prima linea per aiutare a chiarire il perchè della presenza di cloruro di vinile nelle falde acquifere di Casalguidi così come la presenza di pesticidi sul territorio pistoiese.

Ci tacciano di essere contro il vivaismo cosa che invece, a differenza di ciò che viene detto, riteniamo una ricchezza per la nostra città e siamo pronti a ribadirlo in ogni dove e di fronte a chiunque.

Ricchezza certo che deve essere accompagnata da sostenibilità oltre che dalla tutela assoluta di tutti i cittadini compreso coloro che lavorano all’interno del comparto,

Cosa quest’ultima che si può fare come è stato dimostrato dagli stessi operatori di questo settore. Ci siamo confrontati nelle università con molti ragazzi e professori che ringraziamo imparando che c’è un sottobosco importante fatto di tanti giovani che vogliono vivere il territorio in modo completamente diverso da quello che è.

Un territorio pulito e incontaminato. Abbiamo consegnato puntualmente ogni settimana milioni di volantini informativi nei mercati, nelle strade confrontandosi con tanti di voi, vivendo le vostre difficoltà come le nostre, facendocene carico e cercando soluzioni.

Alcune volte ci siamo riusciti, altre no, ma ci abbiamo sempre e comunque provato.

Ci siamo confrontati con l’Assessore all’ambiente della Regione Toscana più volte e probabilmente, anche se ci rendiamo conto che c’è ancora molto da fare, siamo riusciti a evidenziare ciò che stava accadendo con il Dlgs 43 del 31/07/2018 dove venivano autorizzati oltre 200 pesticidi sui pozzi di captazione delle acque e vicino scuole, strade e ospedali e far abolire l’utilizzo di quei 5 pesticidi che già da anni erano stati banditi dall’Unione Europea e che in quel decreto non dovevano proprio esserci. Restano però gli altri e sono ancora tanti, troppi.

Siamo stati pungenti, a volte ci siamo arrabbiati, abbiamo perso il sonno, ci siamo chiesti se potevamo fare di più e ogni volta ci siamo sempre guardati negli occhi e abbiamo deciso di continuare perchè anche un piccolissimo passo avanti, per noi e voi, è una vittoria importante sul nostro cammino.

Quello che facciamo viene evidenziato pochissimo da stampa e tv, (perchè?) quindi l’unica arma che abbiamo è informare, informare e ancora informare perchè solo così, con la conoscenza delle cose che riusciremo a non far calare mai l’attenzione su questi problemi e portare le nostre amministrazioni a correggere ciò che viene, purtroppo, fatto .

A questo punto non ci resta che augurare a tutti voi un Buon Natale e un Felice anno nuovo,. Auguri a te che ci guardi, che ci ascolti, alle vostre famiglie, a tutte le mamme motori pulsanti delle nostre battaglie, ai nostri e ai vostri bambini con la certezza che ce la metteremo tutta per far in modo che anche il nostro piccolo Comune diventi sempre di più un’isola felice.

PERCHÈ, RICORDATEVELO SEMPRE, LA VOSTRA PRESENZA FA E FARÀ SEMPRE E COMUNQUE LA DIFFERENZA AUGURI BUON NATALE!

[Acqua Bene Comune Pistoia e Valdinievole, Alleanza Beni Comuni, Obiettivo Periferia]