ASTA DI BENEFICENZA “ARTE PER PINOCCHIO” IN FAVORE DI DYNAMO CAMP

Ad essere battute saranno le opere donate dagli artisti che hanno partecipato alle due collettive “Arte per Pinocchio”, svolte presso gli spazi del Polo Culturale Puccini Gatteschi, durante la rassegna dedicata al burattino più famoso al mondo

PISTOIA. Venerdì 6 Ottobre presso il Polo culturale Puccini Gatteschi di Pistoia si svolgerà un’asta di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto alla Dinamo Camp.

Ad essere battute saranno le opere donate dagli artisti che hanno partecipato alle due collettive Arte per Pinocchio, svolte presso gli spazi del Polo Culturale Puccini Gatteschi, durante la rassegna dedicata al burattino più famoso al mondo.

L’asta sarà l’evento conclusivo della rassegna organizzata in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, per i 140 anni dalla pubblicazione del libro e sarà accompagnata da letture teatrali tratte dall’opera originale di Collodi a cura degli artisti Lucia del Gatto e Gennaro Criscuolo.

Farà da battitore il maestro Fabrizio Pinzauti.

Le opere sono degli artisti: Lauraballa, Manola Caribotti, Alice Comeglio, Andrea Dami, Graziano Guiso, Enrico Lazzini, Dario Longo, Clara Mallegni, Cristina Palandri, Giordano Pini.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

[corazza shirley — G713 pistoia valley aps]