ATELIER NIERI PARTNER DELLA PRIMA EDIZIONE DEL TROPEA FILM FESTIVAL

L’azienda toscana, ambasciatrice dello stile italiano nel mondo, a fianco del Direttore Artistico del Festival, Emanuele Bertucci e di Giovanni Macrì, Sindaco della città di Tropea, nel lancio della prima edizione della manifestazione. Per l’occasione il Creative Designer del brand, Maurizio Nieri, disegna una poltrona in ‘limited edition’ ispirata dal blu intenso del bellissimo mare di Tropea e la dedica al TFF.

QUARRATA. Dal 26 giugno al 2 luglio la nota località calabrese accoglierà la prima edizione del Tropea Film Festival: la ‘settima arte’ si appresta ad ‘invadere’ pacificamente sia il suo Centro storico che il Porto Turistico con una prima edizione di un festival interamente dedicato al cinema.

Una settimana intensa tra film, ospiti e spettacolo per una manifestazione che vuole diventare un appuntamento imperdibile non solo per tutti i cinefili, ma anche per gli amanti della bellezza e del bién vivre.

I’Atelier Nieri presente alla kermesse in qualità di partner: la realtà toscana è da sempre vicina al mondo dello spettacolo e ai suoi personaggi e ha accettato con grande piacere l’invito da parte della direzione artistica del Festival e dell’amministrazione cittadina a partecipare al lancio di un festival dedicato alla settima arte e molto promettente.

La stretta di mano ufficiale per la partnership si è svolta nelle scorse settimana presso la sede dell’Antico Sedile dei Nobili: in questa prestigiosa cornice è stata annunciata ufficialmente la nascita del Tropea Film Festival e Maurizio Nieri si è unito al Sindaco della città ed al Direttore artistico della Manifestazione nel presentarla.

A sostenere il TFF anche Atelier Nieri, ambasciatrice dello stile italiano e presente in tutto il mondo con i suoi divani e poltrone: l’eccelenza toscana ha accettato subito l’invito del Direttore Artistico del Festival.

Maurizio Nieri ha così trascorso qualche giorno a Tropea ed è rimasto affascinato dai suoi colori, profumi e bellezze. In particolare a colpirlo è stato il blu intenso del mare al punto che per questa occasione del tutto speciale ha disegnato una nuova poltrona che si chiamerà appunto Tropea e che sarà rivestita di un tessuto color blu, celebrando così la città e il suo mare e lasciando al TFF un concreto di segno ringraziamento per il coinvolgimento.

Così Maurizio Nieri commenta l’evento: “Non ero mai stato a Tropea, ma la conoscevo come Borgo dei Borghi per essere simbolo delle bellezze dalla Calabria nel mondo.

La nostra è un’azienda che esporta il 100% della sua produzione e quando Emanuele Bertucci mi ha proposto questa sua nuova interessante iniziativa abbiamo colto al volo l’opportunità ritenendola strategica per il nostro brand. Devo dire che non mi sbagliavo perché venendo qui oggi ho trovato esattamente quello che mi aspettavo.

Un bellissimo ed accogliente borgo che valorizza al meglio le risorse storico culturali e turistiche. Sono rimasto molto affascinato”.

La nuova poltrona entrerà poi come limited edition (1000 pezzi) nella collezione dell’Atelier Nieri e sarà ufficialmente presentata al pubblico internazionale nel mese di novembre in occasione della mostra internazionale Esprit Meuble che si svolgerà presso il Paris Expo Porte di Versailles.

Programma e info: www.tropeafilmfestival.com

[bocciolini — mediatike]