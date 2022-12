atleta dell’anno 2022. PREMIATI I PROTAGONISTI DELLO SPORT PISTOIESE

Alla XIII Edizione della Giornata del veterano dello sport erano presenti i i rappresentanti nazionali di UNVS e le istituzioni locali

SERRAVALLE. Incoronati sabato pomeriggio, nella sala meeting dell’hotel Lago Verde di Serravalle, l’Atleta dell’Anno 2022 e l’Atleta Emergente.

La sala ha visto la presenza, oltre che del pubblico anche di Francesca Bardelli Presidente nazionale dell’Associazione che riunisce gli Ambasciatori dei valori sportivi in Italia, del Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e degli Assessori allo sport dei Comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese, rispettivamente Alessandro Sabella e Benedetta Vettori. Presente inoltre il Delegato provinciale CONI Vittoriana Gariboldi.

Quest’anno il titolo principale è andato Giulio Lombardi un fiorettista delle Fiamme Gialle; Giulio, avviato alla scherma fin da giovanissimo, ha progressivamente scalato le classifiche ufficiali e presto è riuscito ad entrare nel giro delle nazionali azzurre di scherma; ha raggiunto in questa stagione la sua completa maturazione tecnico-sportiva che gli ha permesso di centrare risultati importanti a livello continentale e mondiale. A Febbraio è salito sul tetto d’Europa vincendo in Serbia il titolo europeo under 20 nel fioretto individuale; ad Aprile ha completato l’opera vincendo con la squadra azzurra il titolo mondiale a squadre nei campionati del mondo di fioretto svoltisi a Dubai.

Ha chiuso la stagione conquistando anche il campionato individuale di fioretto nella manifestazione di Catania. Attualmente si allena con la società sportiva Fides Livorno.

Il premio per il Giovane Atleta Emergente se lo è attribuito invece Alberto Landini; Alberto, tesserato per lo sci club Abetone, ha iniziato a praticare lo sci alpino a 5 anni sotto la guida dei genitori maestri di sci.

Questa stagione sportiva non potrà mai dimenticarla; in pochi giorni è riuscito prima a conquistare il titolo di campione italiano Under 16 e poi a vincere sulle piste di casa, cosa non così facile e scontata, la prestigiosa manifestazione internazionale del Pinocchio.

Ha chiuso la stagione partecipando alla finale internazionale, gareggiando contro atleti di ben trenta delegazioni straniere e riportando a casa una splendida medaglia di bronzo

A Fabrizio Tesi va il riconoscimento dei Veterani dello Sport e del mondo sportivo della città di Pistoia aggiudicandosi il 2° Memorial G. Zinanni

Fabrizio Tesi, da molti anni impegnato nel mondo dello sport, rappresenta in modo esemplare il premio in ricordo del nostro storico Presidente Gianfranco Zinanni che, nel corso della sua vita, si è dedicato con continuità e dedizione allo sviluppo e alla promozione dello sport, soprattutto per i più giovani.

Ed infatti sviluppa, a partire dal 2016 il progetto “Giorgio Tesi Junior” con lo scopo di sostenere lo sport pistoiese premiando le realtà che si distinguono per la promozione dei valori dello sport e nell’organizzazione del settore giovanile, con l’obiettivo di far crescere atleti, ma prima di tutto uomini e donne onesti, che credono nei valori dello sport come eguaglianza, correttezza, rispetto, solidarietà e partecipazione.

La sezione provinciale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, presieduta da Marco Biagini, e intitolata a Celina Seghi, opera sul territorio dal 2000 con manifestazioni, convegni, incontri con gli studenti e iniziative sportive, al fine di diffondere i valori di eticità e correttezza sportiva.

Ogni anno organizza una giornata di premiazioni per encomiare gli atleti locali che riportano risultati importanti nelle differenti discipline. Oltre ai tre riconoscimenti maggiori, sono stati consegnati infatti altri premi, e più precisamente:

PREMIO ALLA CARRIERA RICCARDO GALLIGANI PESCA SPORTIVA

SPORT E ISTITUZIONI POLIZIA DI STATO ISTITUZIONI

MEDICO SPORTIVO ANTONIO STINCHETT I MEDICO

SCUOLA E SPORT FRANCESCO CAPECCHI PROF ED. FISICA

STAMPA SPORTIVA GIORNALE DI PISTOIA E DELLA VALDINIEVOLE

SOCIETA’ SPORTIVA FUTSAL PT CALCIO A 5

DIRIGENTE SPORTIVO LUIGI FONTANELLA CICLISMO

ALLENATORE NICOLA BRIENZA PALLACANESTRO

MENZIONE SPORTIVA MAURIZIO BORGATO PALLAVOLO

MENZIONE SPORTIVA EDOARDO MAZZUCCHIELLI SOLL. PESI

La serata si è conclusa con la consueta cena conviviale.

[unvs pistoia]