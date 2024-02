ATLETICA PISTOIA, ITALIANI MASTER DA APPLAUSI

24 medaglie che la confermano nell’elite tricolore e un record italiano con Pregazzi

PISTOIA. L’Atletica Pistoia si conferma tra le grandi realtà master italiane. Ai Campionati Italiani individuali indoor master, tenutisi al Pala Casali di Ancona, la società pistoiese ha conquistato 3 medaglie d’oro, 12 d’argento e 9 di bronzo; quinto posto tra le donne e tredicesimo fra gli uomini.

In una manifestazione dalla massiccia partecipazione (1610 atleti provenienti da tutto lo Stivale), il sodalizio presieduto dal presidente/atleta dei record, l’88enne (a ottobre spegnerà 89 candeline) Remo Marchioni e dalla conosciuta e apprezzata direttrice tecnica Maura Vignali si è presentato con 33 atleti, 18 uomini e 15 donne.

Tra i risultati conseguiti, spiccano quelli di Irene Pregazzi (categoria SF50), laureatasi campionessa italiana di salto in alto e pentathlon oltre a ottenere il bronzo nel salto in lungo. Per lei anche il record italiano di salto in alto con 1,57m. Oro anche per Gioia Ferrari (SF50) nel salto con l’asta, tra l’altro argento nei 60 metri ostacoli. Marchioni, debilitato da una forte influenza, è salito sul secondo gradino del podio con la staffetta 4x200m (SM75) e sul terzo nei 400m e 200m (SM85), Vignali si è colorata d’argento nel lancio del peso kg 3 (SF 70).

Queste le altre medaglie: Daniele D’Annibale argento nella Maniglia corta 7,26 (SM70) e nella staffetta 4x200m (SM75), bronzo nel martello kg 4 (SM70); Marco Feroci argento nei 400m (SM70) e nella staffetta 4x200m (SM75); Rita Ferri argento nel disco kg 1 (SF55) e bronzo nella staffetta 4x200m (SF55); Francesca D’Annibale argento nel pentathlon (SF45); Mario Maccioni argento nel disco kg 1 (SM70); Maria De Lourde Quinonez Montano argento nei 200m (SF45); Edoardo Scarpetta argento nella staffetta 4×200 (SM75); Antonio Baroncelli bronzo nel salto in lungo (SM70); Dorina Filippi bronzo nella staffetta 4x200m (SF55); Lara Giacomelli bronzo nella staffetta 4x200m (SF55); Elisabetta Tredici bronzo nella staffetta 4x200m (SF55); Rossano Viti bronzo nel lancio del disco kg 2 (SM40).

Brillanti piazzamenti anche per Daniele Burchietti, Gianluca Capacci, Roberto Cioli, Doriana Civinini, Efidelio Di Sessa, Patrizio Di Vita, Mauro Giuntini, Alessandro Iacomino, Cristina Mannello, Maida Mei, Antonio Pais, Teodoro Reale, Cristina Riganelli, Alessandra Romano e Paolo Romoli.

“Nonostante fossero tormentate da qualche acciacco di troppo, le due formazioni si sono espresse decisamente bene, mostrando le loro qualità e confermandosi nell’élite tricolore – il commento del massimo dirigente Marchioni –. Hanno tenuto alto il nome di Pistoia. Questi sono atleti che pure nelle difficoltà sanno emozionare. Per questo li accomuno tutti in un lungo, caldo meritato applauso”.

