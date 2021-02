ATTENTATO IN CONGO, UN MINUTO DI SILENZIO IN CONSIGLIO COMUNALE

PISTOIA. Il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria dell’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e del carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci, uccisi in un attentato in Congo.

La richiesta di esprimere cordoglio per quanto accaduto è partita dal capogruppo di Forza Italia – Centristi per l’Europa Jacopo Bojola.

Il presidente del consiglio comunale Emanuele Gelli, chiedendo un minuto di silenzio, ha parlato a nome di tutta l assemblea consiliare.

