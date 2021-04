ATTIVATO IL SERVIZIO TAMPONI RAPIDI PER STUDENTI E PARENTI ANCHE A LARCIANO, QUARRATA ED AGLIANA

Previsto dalla prossima settimana il potenziamento del Servizio tamponi rapidi gratuiti nelle Farmacie Comunali di Agliana, Quarrata e Larciano grazie ad una postazione mobile

QUARRATA— AGLIANA. Le Farmacie Comunali Pistoiesi potenziano ulteriormente l’accordo regionale sui tamponi rapidi gratuiti in farmacia a supporto del progetto Scuole sicure.

Oltre ai due gazebo posti in piazza Oplà e alla Farmacia Comunale n°2 di Pistoia si aggiunge una postazione mobile che coprirà anche i comuni di Agliana, Quarrata e Larciano, per permettere una più ampia fruizione del servizio da parte della cittadinanza.

L’iniziativa vedrà l’impiego di un’ambulanza e di un gazebo mobile che consentirà di effettuare i tamponi rapidi presso la Farmacia Comunale, n°5 di Valenzatico a Quarrata, n°6 della Ferruccia ad Agliana e infine la farmacia n°7 di Larciano.

I cittadini possono prenotarsi tramite la nuova App “Farmacie Comunali Pistoiesi” (scaricabile su Google play store e App store) scegliendo la farmacia di riferimento o rivolgendosi direttamente al personale della Farmacia per poi presentarsi all’appuntamento nel giorno e orario fissato con la propria tessera sanitaria e il documento di identità.

Le categorie per cui il servizio è disponibile gratuitamente con cadenza mensile sono: scolari e studenti (0-18 anni) e maggiorenni se frequentanti scuola secondaria superiore; relativi genitori, anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari; relative sorelle/fratelli; altri familiari conviventi di scolari/studenti; nonna/nonno non convivente di scolari/studenti; studenti universitari anche se frequentanti Università fuori regione.

Personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni; personale degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di I e F.

La programmazione del servizio sarà settimanale.

La prima data di prenotazione nelle Farmacie Comunali di Agliana, Quarrata e Larciano è la seguente.

Farmacia Comunale di Agliana, il mercoledì a settimane alterne – primo appuntamento, mercoledì 7 aprile dalle ore 15 alle ore 18.

Farmacia comunale di Larciano, tutti i giovedì – primo appuntamento, giovedì 8 aprile dalle ore 15 alle ore 18 .

Farmacia comunale di Quarrata il mercoledì a settimane alterne – primo appuntamento, mercoledì 14 aprile dalle ore 15 alle ore 18

Le agende per le settimane successive, saranno aggiornate nei prossimi giorni sulla App delle farmacie comunali. L’accordo con la Regione prevede una durata di due mesi, prorogabile secondo l’evoluzione epidemiologica.

Si ricorda inoltre che per tutti i cittadini, sarà possibile usufruire del servizio a pagamento al costo calmierato, secondo accordo regionale, di 22 euro per i tamponi antigenici rapidi e di 20 euro per i test sierologici; per quest’ultimo servizio è necessario recarsi alla Farmacia Comunale per prenotare il proprio appuntamento, ritirare lo scontrino e presentarlo al punto prelievo nella data e orario prescelto.

La risposta del test effettuato, in entrambi i casi, sarà fornita entro 15-20 minuti.

