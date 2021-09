ATTIVAZIONE SPID, IL CALENDARIO DEGLI INFOPOINT PER IL RILASCIO DELLA IDENTITÀ DIGITALE

Il 20, 21, 22 e 23 settembre in piazza del Comune, il 24, 25, 27 e 28 settembre in piazza Cardinale Niccolò, e il 29 e 30 settembre e l’1 e il 2 ottobre in piazza Mercatale, sempre dalle 9 alle 13. Il servizio è gratuito e non serve l’appuntamento. Munirsi di smartphone con indirizzo mail, carta d’identità e tessera sanitaria valide. Gli operatori rilasceranno anche informazioni sui servizi digitali del Comune

PRATO. Saranno installati nelle principali piazze del centro storico a partire da domani lunedì 20 settembre, per dodici giornate, gli infopoint per attivare lo Spid e avere tutte le informazioni per utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale personale necessario per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, dei privati e delle imprese aderenti.

Il servizio è gratuito, non serve l’appuntamento e si svolgerà all’aperto nel rispetto delle normative anti contagio.

I gazebo informativi saranno allestiti il 20, 21, 22 e 23 settembre dalle 9 alle 13 in piazza del Comune (davanti all’Urp), il 24, 25, 27 e 28 settembre dalle 9 alle 13 in piazza Cardinale Niccolò 13 (davanti ai Servizi Demografici), e il 29 e 30 settembre e l’1 e il 2 ottobre dalle 9 alle 13 in piazza Mercatale.

Per l’attivazione dell’identità digitale Spid bisogna essere muniti di cellulare smartphone con connessione a internet e accesso a un indirizzo di posta elettronica, carta d’identità e tessera sanitaria (entrambi i documenti devono essere in corso di validità).

Gli infopoint saranno presidiati da due operatori esperti che oltre alle pratiche di rilascio dello Spid si occuperanno di dare informazioni sui servizi digitali offerti dal Comune di Prato e disponibili anche su www.pratodigitalcity.it.

Il servizio infopoint è organizzato dal Comune di Prato, in convenzione con la Regione Toscana, che si avvale della piattaforma Lepida, e fa parte delle iniziative dell’Agenda Digitale, il piano d’azione con cui l’Amministrazione sostiene lo sviluppo dei servizi digitali rivolti a cittadini, imprese e altri soggetti di rilievo sul territorio.

