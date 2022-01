ATTIVO DA OGGI LO SPORTELLO “LA CRI IN ASCOLTO”

I volontari si alterneranno alla risposta per due ore

PISTOIA. Il Comitato della Croce Rossa di Pistoia si attiverà ogni sabato del mese fino alla fine dell’emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19 con uno sportello di ascolto telefonico denominato “La CRI in ascolto”.

I volontari si alterneranno alla risposta per due ore nella giornata del sabato, in orario al mattino o al pomeriggio, per rispondere a richieste di informazioni o comunque per ascoltare chi vorrà chiamare la Croce Rossa e avrà bisogno di dialogare con un operatore.

In un momento ancora difficile di distanziamento sociale e di incertezza, ci sembrava importante provare a contribuire con un numero telefonico dedicato all’ascolto dell’altro.

Il numero per chiamare “La CRI in ascolto” è: 349 706 6320

Seguite i nostri social su facebook: Croce Rossa Italiana – Comitato di Pistoia o il nostro sito web: www.cripistoia.it, dove troverete gli aggiornamenti sugli argomenti e sull’alternanza dell’orario.

Il servizio “La CRI in ascolto” inizia oggi sabato 29 gennaio in orario 14,00-16,00.

