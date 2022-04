ATTORE QUARRATINO NEL QUINTO EPISODIO DI “DON MATTEO 13”

Dopo il successo ottenuto nella serie Tv “Non mi lasciare” il prossimo 28 aprile su Rai 1 Duccio Gallorini vestirà i panni di Carlo Astolfi

QUARRATA. [a.b..] Il giovane attore quarratino Duccio Gallorini, originario di Forrottoli, torna in Tv nel ruolo di Carlo Astolfi nella quinta puntata di “Don Matteo 13”. Una piccola parte all’interno di un episodio — in programma giovedì 28 aprile — centrale per la serie campione di ascolti prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Nell’episodio “L’amico ritrovato” infatti si assisterà tra l’altro alla scomparsa “sotto misteriose circostanze” di Don Matteo (Terence Hill) e alla entrata in scena di don Massimo (ruolo interpretato da Raul Bova), che si definisce il nuovo parroco e sostituto di don Matteo.

Nessuna indiscrezione sulla parte affidata al giovane quarratino reduce dal successo di critica e di ascolti ottenuti nella serie tv “Non mi lasciare” dove aveva vestito il ruolo di Angelo Bassano.

La puntata è stata registrata nel 2021 a Spoleto.