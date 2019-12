auguri scorretti. CANTO DI NATALE

I TEMPO Auguri a tutti quanti

e a tutti quanti auguri:

ai comunisti santi,

ai lemuri e ai canguri. Auguri al mamba nero,

ai pesci e alle sardine,

al papa e al sacro impero

e a quelle madonnine, che fanno le infilzate

e accolgono solerti

– ma, se non osservate,

fan come a Montaperti: in schiere ben divise

fra guelfe e ghibelline,

si gnùdano, decise,

e gòdon senza fine. Ai sindaci, anche, auguri,

che sono sempre in mezzo:

frequentano figuri,

immersi nel lor lezzo e durano fatica

a muovere anche un dito:

la loro è un’arte antica

tra il bugiardo e il bandito. Auguri anche ai prefetti:

chi meglio in fondo sta?

Son lì: solo banchetti,

riscuotono e… ma va’! Auguri ai lestofanti

di tutta la politica:

ai bufali, son tanti,

muòian di cacca stitica. Insomma, che i lor strónzoli

sian duri qual cemento,

ma non dei ponti a Genova,

che sfarinano al vento, bensì come la ghisa

che a Taranto han dannata,

che pur di sangue è intrisa,

ma nessun l’ha cacata. E ancor “primaditutto”

auguri a lui, Giggino:

che sguardo da prosciutto

col suo dolce faccino da criptochecca, dice

Sgarbi lo scoglionato:

è sboccato e felice,

pur lui va salutato. Auguri ai giornalisti

che vendono ogni giorno

un marcio Corpus Christi

e un gliene frega un corno. Ai loro interessucci

legati a uno stipendio:

fanno a «chi ciuccia, ciucci»,

ignobil vilipendio. Auguri agli accoglienti

e auguri agli avvocati:

li tenga Dio in potenti

carceri ben serrati, ché ugual danno producono:

gli uni accettando tutti;

gli altri, ahimè, ci riducono

poveri in canna e brutti. Auguri agli ovisodi

dell’amministrazione:

se li vedi, non godi;

ti abbassan l’erezione. Auguri agli avvocati

che ci puppan quattrini

e insieme ai magistrati

che ci stendon supini. Intendo gli avvocati

che chiedono ristori

pei loro diffamati:

ma son solo estortori. Auguri poi agli strónzoli

che fan casini a fila

e come dei pretónzoli

chiedon quattrini in pila, dicendo che li abbiamo

confusi e denigrati:

appendiàmoli a un ramo,

felici e sbianchettati! Ai preti democratici

tanti ferventi auguri:

un «Bella ciao» ai simpatici

antifascisti puri. Auguri anche a coloro

che votano piddì:

noi siamo fuor dal coro,

stiamo assai meglio qui. Auguri al Vatic-ano

che dice sempre “Amate!”:

t’accoglie a tutto spiano,

se cachi oro a palate. Auguri anche alle monache

che sono progressiste

e sotto quelle tonache

bràman “armi” fassiste! E spesso a caso sbagliano,

nel pregar, la cappella:

per altre strade tagliano

come un dì fece quella che aveva un gran dolore

al suo vérgin pancino:

in sé portava amore,

un bel Gesù Bambino… A tutti i figlientròcchia

auguri e panettoni:

non abbian tanta spocchia,

non scàssino i coglioni! Auguri ai conduttori

del treno d’esto mondo:

sono dei truffatori

che lo portano a fondo: Macron e Trump e Soros,

l’Angela e Gentiloni:

tutti in plaza de toros,

leviàmli dai cojoni! Facciamoli incornare

da muscolosi tori

con corna da slabbrare

i lor già larghi fori che hanno ingoiato treni

di quattrini a clisteri,

che hanno i forzieri pieni

e non ne fan misteri.

II TEMPO Penso ad esempio a Fabio

Fazio e alla Littizzetto:

in culo un astrolabio

e messi sotto il letto! A quelli della scuola

auguri e poi diarrea

alta sino alla gola

per chi gode e si crea, dentro le braccia aperte

dei «docenti del nulla»,

una cuccia e coperte

ed ozi da Fanfulla, dove qualunque articolo

puoi vendere, purché

tu dia un voto ridicolo:

un sei a te e a te! Forse ho scordato alcuni?

Di Maio? Zingaretti?

A lor tocchino i pruni

nei loro culi stretti. La Bellanova attiva

avvolta in celestiali

vesti e l’Italia Viva

di compagni mortali? La Boschi, la Carfagna

oppur la Bonafè;

o anche chi va in montagna

a suggere un caffè? Chissà che cosa penZi

se non rammento lui:

coi suoi dentini, Renzi,

da estratti-conto bui! Per non menarla a vuoto

o farla insopportabile,

toccatevi lo scroto:

un gesto inevitabile. Ché con tutti quei santi

che ci vogliono bene,

siam morti tutti quanti,

ci han tagliato le vene. Tu scendi dalle stelle,

o santo re del cielo?

Quali? Le 5 belle

del Grillo bianco-pelo? Che Dio ci scampi e liberi

da lui e dal piddì:

fumiamo quattro sigheri,

spengiàmoglieli lì. Auguri alla Blimunda,

che ognor cazzate scrive:

di stupidàgo abùnda,

qual fiume che, fra rive, non sa tenere gli argini

e molto spesso esonda

e piscia fuor dei margini

e ancor più ancora affonda. Auguri dal cignàlico

verro rubesto ignobile,

pronto al gesto vandalico,

ma con il fine mobile di svelare alla plebe

le ingiuste malefatte,

ch’ogn’uom sapere deve,

per respinger le natte che ogni buon democratico,

pronto a brigar sott’acqua,

per un suo scopo pratico,

di piscio tutte annacqua: meglio rudi molt’essere

et humili cignali

che, colti e a suon di tèssere,

volare in ciel con l’ali! Insomma, buon Natale

a prìncipi e baroni,

al duca di Casale

e agli umili e ai coglioni. Anche per voi discese

– se ci credete – il figlio

del Dio delle sorprese,

che non fu mai coniglio. Gli occorsero trent’anni,

ma infine fe’ vedere

che razza mai di danni

portò dall’alte sfere: prima ci dette assaggi

di gran democrazia,

poi fe’ venir la Raggi

e tutto portò via. I Re Magi restarono,

Zinga, Di Maio, Conte,

e gli italiani andarono

a viver sotto un ponte. Molti furon chiamati,

ma solo pochi eletti:

solo i Pd invitati

ai nobili banchetti. A Capalbio, a Bibbiano

oppure in Parlamento:

tenendosi per mano,

or frati di convento, rubavano a man bassa

in terra francescana,

ma fu lo stesso a Massa,

in terra di Toscana. Fu allor che Enrico Rossi,

granduca in sanità,

ben più che Lega e Bossi

ne fece sgraffignà. Non pur quarantanove

milion, ma quattrocento

– e sempre e sempre piove

su un molle pavimento. È serio ed accertato

che al popol senz’ombrello

gli piove sul bagnato

e in cul gli va l’augello famoso in tutto il mondo,

più forte assai d’un mulo:

fischia a vola giocondo

e si chiama Padulo. Gli auguri di quest’anno

son fatti in questi tèrmini:

pòrtino, a chi fa danno,

d’esser pasto de’ vèrmini. E se non è elegante

né corretto il gingillo,

piazze e sardine sante,

andate affà con Grillo!