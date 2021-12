autolinee toscane. BUS NEI GIORNI DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE: ECCO LA MAPPA DEI SERVIZI

In dettaglio le variazioni nei territori di Firenze, Pistoia, Prato, Empoli, Montecatini e Pescia

FIRENZE. Come consuetudine con l’arrivo delle Festività natalizie anche la programmazione dei servizi di Tpl prevederà una serie di modifiche e variazioni, parallelamente ai giorni di chiusura delle scuole per le festività natalizie.

L’organizzazione rimarrà invariata rispetto a quanto già accadeva negli anni precedenti e rispetto a come gli utenti sono abituati in questo periodo dell’anno.

Tutti i servizi di trasporto scolastici saranno sospesi dal 24 dicembre al 6 gennaio 2022 compresi e torneranno regolari a partire da venerdì 7 gennaio 2022, giorno previsto per la ripresa delle lezioni. Nei giorni di lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 gennaio 2022 gli orari in vigore sia per collegamenti urbani che extraurbani saranno quelli feriali non scolastici, ovvero con esclusione dei servizi disponibili nei giorni di scuola.

Ecco nel dettaglio il quadro delle variazioni nei territori di Firenze, Pistoia, Prato, Empoli, Montecatini e Pescia

Firenze: Il giorno di Natale il servizio urbano seguirà l’orario festivo ridotto, con un’interruzione delle corse intorno alle 13.00. Domenica 26 dicembre, sabato 1°, domenica 2 e giovedì 6 gennaio 2022 il servizio urbano sarà regolare, con orario festivo ridotto. Dal 27 al 31 dicembre invece il servizio sarà feriale non scolastico, senza le linee e le varianti scolastiche.

Il 31 dicembre, inoltre, il servizio terminerà intorno alle 21.00. Per quanto riguarda invece servizi extraurbani sul territorio fiorentino saranno sospesi completamente il 25 dicembre e il 1° gennaio 2022. Il 26 dicembre, il 2 e 6 gennaio 2022 sarà osservato l’orario festivo regolare. Il 31 dicembre le corse da e per la Nuovo Pignone e Campi Gkn del turno serale non verranno effettuate.

Pistoia: Il servizio urbano ed extraurbano non sarà svolto il 25 dicembre e il 1 gennaio, ad eccezione di alcune corse urbane per l’ospedale di Pistoia sulla linea H, dalle 6.30 alle 9.53; dalle 12.39 alle 15.13, dalle 17.19 alle 19.53 con frequenza 20′.

Il 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre e il 3, 4, 5 gennaio il bus passeranno secondo il servizio non scolastico. Il 26 dicembre, 2 e 6 gennaio invece ci sarà un servizio festivo. Stesso servizio sarà applicato anche tutte le linee extraurbane.

Prato, Empoli, Montecatini e Pescia: Il servizio urbano ed extraurbano non sarà presente solo nei giorni del 25 dicembre e 1° gennaio.

Il 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre e il 3, 4, 5 gennaio il bus passeranno secondo il servizio non scolastico. Il 26 dicembre, 2 e 6 gennaio invece ci sarà un servizio festivo. Stesso servizio sarà applicato anche tutte le linee extraurbane.

[autolinee toscane]