autolinee toscane. EMERGENZA COVID: SERVIZI E RIDUZIONI PREVISTI A PISTOIA E PRATO

Per la giornata di oggi lunedì 31 gennaio è prevista l’assenza di 393 conducenti

PRATO — PISTOIA. Anche per la giornata di oggi, lunedì 31 gennaio 2022, a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste alcune riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

In totale mancheranno per cause, direttamente o indirettamente, legate al Covid, 393 conducenti: nonostante il lavoro straordinario degli uffici movimento delle varie sedi operative, che si occupano di rimodulare quotidianamente il servizio dando, dove necessario, priorità a corse scolastiche e per pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti con straordinari, si prevedono criticità nelle province di Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Pistoia, Massa Carrara e Siena anche se non si escludono altri disservizi, non preventivati, nelle restanti province.

Nel Dipartimento Sud è prevista l’assenza complessiva di 102 autisti, di cui 47 a Siena, 29 a Grosseto, 18 ad Arezzo e 8 a Piombino.

Nel Dipartimento Nord, 130 autisti saranno assenti causa malattie-infortuni-covid: gli autisti assenti a Massa Carrara saranno 14, 44 a Lucca, 25 a Pisa e 47 a Livorno.

Per il Dipartimento Centro sono 161 gli autisti assenti: 105 a Firenze (tra servizio urbano ed extraurbano), a 29 Pistoia e 27 tra Prato ed Empoli.

Di seguito l’elenco delle criticità previste, divise per provincia e servizio: tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili: pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (https://www.at-bus.it) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.

PISTOIA — SERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO

L’unica variazione prevista per la giornata riguarda la linea M che, nella fascia oraria dalle 6.30 alle 9, circolerà con frequenza di 20’ anziché di 10’.

PRATO —SERVIZI URBANI ED EXTRAURBANI

Il servizio è stato rimodulato con la soppressione e modifiche di alcune corse delle linee che seguono:

LAM MT azzurra PO-FI (Extraurbano): Da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Prato alle ore 6:25, 8:45; 11:00; 13:30; 15:30; 18:30: Sempre da lunedì al venerdì sono soppresse le corse in partenza da Firenze alle 7:15; 9:45; 12:00; 14:30; 16:15; 19:30: Il sabato invece saranno soppresse le corse in partenza da Prato alle 7:15; 10:00; 12:45 e quelle in partenza da Firenze alle 8:30; 10:45; 13:30.

LAM blu (urbana): Dal lunedì al sabato saranno soppresse queste corse:

Da Repubblica a Maliseti soppresse le corse in partenza da Repubblica alle 5:37, 6:57, 8:17, 9:37, 10:57, 12:17, 13:37, 14:57, 16:17, 17:37, 18:57:

Da Maliseti a Repubblica soppresse le corse in partenza da Maliseti alle 6:16, 7:36, 8:56, 10:16, 11:36, 12:56, 14:16, 15:36, 16:56, 18:16, 19:36:

Da Repubblica a Ospedale soppresse le corse in partenza da Repubblica alle 6:17, 7:37, 8:57, 10:17, 11:37, 12:57, 14:17, 15:37, 16:57, 18:17, 19:37:

Da Ospedale a Repubblica soppresse le corse in partenza da Ospedale alle 6:56, 8:16, 9:36, 10:56, 12:16, 13:36, 14:56, 16:16, 17:36, 18:56, 20:16:

Da Stazione a Repubblica soppressa la corsa in partenza da Stazione alle 6:03.

LAM rossa (urbana): Dal lunedì al sabato saranno soppresse le corse:

Da Via Ferraris verso San Giusto, soppressa la corsa con partenza da Via Ferraris, alle 13:55:

Da San Giusto a Calceti soppresse le corse, con partenza da San Giusto, alle 14:12 e 17:12:

Da Calceti a San Giusto soppresse le corse, con partenza da Calceti, alle 14:58 e 17:58:

Da San Giusto a Santa Lucia soppresse le corse, con partenza da San Giusto, alle 15:42 e 18:42:

Da Santa Lucia a San Giusto soppresse le corse, con partenza da Santa Lucia, alle 16:30 e 19:30:

Inoltre, solo il sabato, è prevista la soppressione anche delle corse da Stazione a Santa Lucia delle 13:05 e da Santa Lucia a Via Ferraris delle 13:30.

Linea 10 (urbana): Da lunedì al sabato saranno sempre garantite le partenze da Iolo per l’Ospedale e Maliseti con partenza da Iolo alle 6:20; 6:50; 7:18; 7:20 (Sab); 8:20; 9:20; 10:20; 11:20; 12:20; 13:20; 13:50 (sab); 14:50; 15:50; 16:50; 17:50; 18:50; 19:50: Da Maliseti garantite le corse in partenza alle 6:15; 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:15 (sab); 15:15; 16:15; 17:15; 18:15; 19:15; 20:15: Invariati invece gli orari delle corse del servizio festivo:

Tutte le informazioni sulle linee soppresse e garantite saranno presenti anche con avvisi specifici alle relative fermate.

