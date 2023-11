AUTOLINEE TOSCANE, PROTESTE DALLA COLLINA E DA SAMBUCA PISTOIESE PER I TAGLI AL TPL

Il sindaco Fabio Micheletti: “Penalizzati per la corsa soppressa per gli studenti che andavano la mattina a Pistoia”

PISTOIA —SAMBUCA. Autolinee toscane, proteste dalla Collina e dal Comune di Sambuca Pistoiese per i tagli al trasporto pubblico locale. Ieri sull’ultimo bus con partenza dalla stazione alle 18,36, e poi alla fermata a Collina erano presenti in tanti, anche persone che hanno la seconda casa, studenti e lavoratori.

C’era tra gli altri il consigliere provinciale Andrea Tonarelli (Fdi) che oltre a raccogliere le proteste sulla attivazione della nuova rimodulazione del servizio urbano e extraurbano ha parlato di una aberrante colpevolezza anche da parte della Provincia sul sistema di tagli che oltre alla area di Collina e del comune di Sambuca Pistoiese vedrà tutto il territorio fortemente compromesso.

Tra le persone salite sull’autobus anche Catia Salvucci, munita di cartelli in mano: “La realtà è che da giovedì gli studenti pendolari e neppure noi pensionati non muniti di propri mezzi di trasporto per andare a Pistoia di mattina non avremo più a disposizione l’autobus delle ore 6,20 e dovremo prendere tutti l’autobus che parte da Bellavalle per raggiungere Porretta Terme e da qui salire sul treno per Pistoia. Il problema è che il servizio non copre tutto il percorso tra Spedaletto e Bellavalle”.

“Salvucci — ha scritto il sindaco di Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti — crea un allarmismo ingiustificato. Tutta la montagna è penalizzata dai tagli del trasporto pubblico locale. Noi siamo penalizzati per la corsa soppressa per gli studenti che andavano la mattina a Pistoia.

Il taglio della corsa dal punto di vista numerico penalizza sopratutto gli studenti del Comune di Pistoia perchè i nostri studenti vanno in grandissima maggioranza a scuola a Porretta Terme e qui hanno previsto alle ore 6,46 una corsa con partenza da Bellavalle e arrivo a Porretta alle ore 7.01”.

“Poi hanno istituito una corsa che parte da Pavana per Porretta alle ore 7,38. Quindi — continua — noi siamo penalizzati per andare a scuola a Pistoia e unitamente al Comune di Pistoia lavoreremo per il ripristino di questa corsa. Sottolineo che per mantenere la linea 57 Pistoia Torri Treppio (che non è stata soppressa) e l’attuale riorganizzazione del tpl in Sambuca, ci viene richiesto un contributo di 70.000! ”

“Anni fa — conclude il sindaco — hanno sacrificato il trasporto su rotaia tagliando il 50% delle corse per Pistoia, ora stanno facendo la stessa cosa con il trasporto su gomma. Sono decisioni prese dall’alto che ho sempre contestato. Sono comportamenti concludenti chiaramente interpretabili”.

A disposizione degli abitanti sarà possibile indicare con anticipo tramite la prenotazione, la necessità di prendere il bus così da poter comunque usufruire del trasporto pubblico. Una soluzione che non piace a tutti perchè crea comunque disagi dovuti agli orari. “La prenotazione – ricorda Salvucci — è solo per Collina e dopo le nove”.

Andrea Balli

