AUTONOMIA DIFFERENZIATA E PREMIERIATO: COSA CI ASPETTA IN PRATICA?

Al circolo Garibaldi domani mercoledì 13 marzo (ore 21) incontro con il giudice Domenico Gallo e Gianluigi del Direttivo Nazionale del Coordinamento Democrazia Costituzionale

PISTOIA. A Pistoia, mercoledì 13 marzo 2024, ore 21 nei locali del Circolo Garibaldi Corso Gramsci, 52, si terrà una pubblica assemblea sulla autonomia differenziata e il premierato con il giudice Domenico Gallo e Gianluigi Pegolo del Direttivo Nazionale del Coordinamento Democrazia Costituzionale. Ma di cosa si parlerà? Parleremo della demolizione concreta della Costituzione attraverso le nuove normative su Autonomia differenziata e Premierato; demolizione che però avrà rilevantissime conseguenze sul piano dei diritti sociali oltre che individuali.

Parleremo di due disegni di legge collegati tra di loro che rischiano di attuare la secessione tanto cara al vecchio Bossi e dividere ancora di più l’Italia. Il Governo Meloni, tradendo la sua stessa retorica patriottica e l’ipocrita richiamo alla “nazione”, si appresta a spezzettarla in tanti staterelli regionali in competizione fra loro per accaparrarsi competenze e risorse che appartengono a tutti. Ciò avviene in un silenzio assordante, alle spalle di un paese stremato dalla crisi economica, impaurito dalla guerra, deprivato di un’idea di futuro.

Se non li fermiamo, questa mannaia si abbatterà sulle fasce sociali più disagiate e sui territori più svantaggiati, su un sud impoverito e depredato. Sanità, istruzione, lavoro, servizi pubblici e beni comuni dipenderanno, ancora di più e in modo irreversibile, dal territorio di residenza. Come Rifondazione Comunista, siamo particolarmente interessati a costruire partecipazione e confronto su una proposta che possa coagulare un fronte largo a difesa della Costituzione, riprendendo la logica de “la via maestra” proposta da numerose espressioni della società civile. Perché se si lavora in tal senso, aprendo un percorso in cui ci si può riconoscere in molti, si può effettivamente fermare la deriva autoritaria che è ormai concretamente all’ordine del giorno in questo Paese.

Per questo, abbiamo organizzato questa prima iniziativa e invitato tutte le espressioni sociali, culturali e politiche democratiche pistoiesi a misurarsi con una prima analisi pubblica delle proposte di cui all’oggetto.

L’iniziativa si terrà mercoledì 13 marzo alle ore 21 presso i locali del Circolo Garibaldi, C.so Gramsci – Pistoia e vedrà la presenza in qualità di relatori del Dr. Domenico Gallo e del Dr. Gianluigi Pegolo del Direttivo Nazionale del Coord. Democrazia Costituzionale. Per contatti: prcpistoia@libero.it

La Segreteria provinciale di Rifondazione Comunista – S.E. Pistoia Pistoia