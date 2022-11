autorità costituite. UN MONDO BIZZOSO CHE NON GARANTISCE AFFATTO IL DIRITTO E LA LEGALITÀ, CARA DOTTORESSA MARTUCCI

Ma in che razza di Gomorra stiamo vivendo a Pistoia? Tre segretarie comunali impenetrabili come delle sfingi e una nota anche sullo strano comportamento della sostituta Linda Gambassi. Siamo sicuri che la procura della repubblica svolga davvero il proprio mestiere «con disciplina ed onore» come richiesto?

Madrussan, D’Amico, Aveta: perché non hanno interrotto, com’era loro dovere, l’usurpazione del dottor Andrea Alessandro Nesti, protetto dalla procura di Pistoia come un figlio adottivo? Gambassi: perché non ha voluto vedere le mille ipotesi di violazioni legate alla lettera anonima del mistero spedita alla segretaria generale? A chi dobbiamo credere? Alla logica o alle istituzioni che tradiscono la Costituzione?



TROPPI MISTERI NELLE PROTEZIONI

INTORNO AI PRIVILEGIATI PISTOIESI

Se Vincenzo Gioberti, il federalista, fosse vissuto oggi; se avesse avuto notizia di Pistoia; se avesse conosciuto cosa accade nei Comuni, nella pubblica amministrazione e, soprattutto, in un tribunale più opaco del piombo: si sarebbe mai mosso per scrivere un Del primato morale e civile degli italiani? Io non credo. Qual è, infatti, il primato morale e civile di gente che, in nome della Costituzione, tira dei calci in culo ai cittadini per difendere le proprie posizioni di spudoratissimo esercizio abusivo del potere? Ecco una storia pistoiese che può interessare tutti, tranne coloro che esercitano il potere stesso con abuso, derisione e sfacciata presunzione di amministrare la giustizia offendendo l’art. 54 della Costituzione. È una storia emblema – quella che vi sto proponendo – di come funziona la dittatura non di stato, ma di una serie di piccoli uomini (o di nani) che si sono usurpato il potere per fare i cavoli loro a dispregio dei santi e dei fanti. Prendiamo in mano un Comune a caso: quello di Agliana. Il famoso Comune di Magnino Magni, come strillano i militanti dell’Anci. Vi si fa un concorso per comandante della polizia municipale e, in prima battuta, esce una graduatoria che dà la vittoria (che è schiava di Roma) a un signore il cui nome è Andrea Alessandro Nesti.

Credo – così mi dicono – che avesse partecipato anche alla selezione per il Comune di Pistoia, quando risultò vincitore Giuseppe Napolitano.

Credo – così mi dicono – che fosse stato in pole position agli scritti: ma dopo – così mi dicono – scivolò al 57° posto. Non venite a rompere i corbelli, su ininfluenti particolari di numerini e posizioni: qui non è questione di Kama Sutra, ma si concorsi pubblici.

Nesti non passa. Passerà, ma più tardi ed evidentemente “per forza”, con la commissione che lo farà risultare, ma solo per poco, «primus per errorem conteggiorum».

La commissione sbagliò le valutazioni e la somma dei conteggi: Mauro Goduto, secondo classificato, se ne accorse e ricorre al Tar.

Il Tar chiese spiegazioni; le spiegazioni giunsero su suggerimento – così mi dicono – dell’avvocata Cecilia Turco (sangue di pura razza ariana: vedi la storia Lucia Turco/Luca Turco & procuratore Tommaso Coletta), ma il Tar non si lasciò perculare con una assurda storia di foglietti voltanti di cui non v’era traccia nei verbali di commissione.

Una spallata e il Tar disarcionò il Nesti: e dètte ordine al Comune democratico-rosso di Agliana di cancellare il Nesti non-comandante dall’organigramma delle carriere D con responsabilità di dirigenza.

Chi lo ha fatto, però, tra tanti democratici rispettosi della Costituzione delle leggi e della magistratura? Nessuno: né i politici (penso a Paolo Magnanensi e a Eleanna Ciampolini; ma anche a Giacomo Mangoni e, forse, ma potrei sbagliare, a Marco Giunti: il padre dell’avvocata Elena, quella che non sa il latino e che difende i veri stalker), né tantomeno i dirigenti: non la Rosanna Madrussan, più ispirata dal canto in coro in chiesa con don Tofani che non dalla corretta amministrazione; non la Donatella D’Amico, timidissima Calipso (la nasconditrice) di tutte le porcherie della sinistra aglianese; non, da ultimo, la signora Paola Aveta, la vera sindaca di Agliana, che ha okkupato il potere facendo, sempre e comunque, come cazzo le è parso.

Tanto FdI del senatore La Pietra, pronto al compromesso a condizione di non passare rasente alla procura di Pistoia, rappresentato da due bambocci (poi calunniatori e falsi testimoni sotto il naso de giudice Luca Gaspari) si potevano etero-dirigere anche senza patente come i trabiccolini elettrici che vengono rifilati ai disabili e che non abbisognano né di casco né di assicurazione.

Ci sono voluti 15 anni – prendendo per il culo il popolo di Agliana – per togliere di mezzo l’usurpatore del posto di comandante, il signor Andrea Alessandro Nesti, non di rado (checché ne dica la procura) punzecchiato e ispirato dalla vivace sua consorte Blimunda ad assumere posizioni che, dati i fasulli presupposti giuridici su cui si basava il suo concorso, fanno obiettivamente pena.

Tanto che il giudice del lavoro, dottor Francesco Barracca, invitato a decidere sul nulla giuridico, ha concluso invitando, di fatto, il Nesti (e gentile signora) a non rompere le palle alla giustizia: ogni richiesta respinta, in quanto infondata, come tutto il castello delle rivendicazioni e delle geremiadi del mai comandante di Agliana.

Alla fine perfino Giacomo Mangoni (ma c’è voluto il consiglio di stato, per convincerlo), lo ha tolto dalle redini, illecitamente tenute per 15 anni, dei vigilozzi aglianici.

Sì, ma qui siamo a tre segretarie comunali (Madrussan, D’Amico e Aveta) degne di essere messe sotto inchiesta – a mio parere – per illeciti plurimi e reiterati sulla vicenda assurda (garantisco – la ho letta bene – che la sentenza del giudice del lavoro, dottor Barracca, è estremamente logica e ben motivata…), direte voi.

E la sostituta Linda Gambassi cosa c’entra con la vicenda Nesti, per dimostrare che il Gioberti non avrebbe mai scritto, oggi, sul primato morale e civile degli italiani?

Vi chiarisco che la Gambassi c’entra di sbieco, ma in perfetta consonanza con madonna Aveta da Napoli. Ed ecco come.

Il 18 giugno 2020 – oltre due anni fa – alla signora Aveta giunse una lettera anonima, lecchinosa – a quanto ne so – e caramellata, con la quale un qualche pezzo di merda, mafioso, ’ndranghetaro, sacrocoronico-unito o comorrista – la minacciava sui temi della polizia municipale aglianese.

Donna Aveta se la fece talmente sotto (si vede che il Benesperi, calunniatore e falso seriale, ha trasmesso il batterio della diarrea – alias cacaiola – anche alla sua segretaria comunale) che, in buona sostanza, sbolognò la lettera all’autorità giudiziaria, ma in più colpendo direttamente in denunzia – insieme a quel patatalessa del “bistecchiere alla bottarga” Ciottoli-Agnellone – la neo-comandantA dei vigili Lara Turelli. Del resto non la ha mai sopportata.

La lettera anonima che ricattava madonna Aveta, provava la violazione del sistema di posta del Comune di Agliana e della corrispondenza pubblica e personale, visto che conteneva – così mi dicono – anche lettere provenienti dal mio account di posta elettronica.

Dinanzi a due reati di questo genere avevo o no diritto di ottenere copia di quella lettera minatorio-ricattatoria, per poter difendere i miei personali interessi giuridici?

Vi dico solo che, nonostante tutte le richieste e il mio ricorso al prefetto Gerlando Iorio, che non fece un cazzo, madonna Aveta non mi ha mai fatto avere quella lettera: io credo che si tratti di ipotesi di abuso d’ufficio e un “sacchetto” di altri reati. Che evidentemente, però, in procura a Pistoia non contano, se non toccano personaggi privilegiati.

Per ottenere, dunque, quella lettera negàtami, presentai un esposto-denuncia in procura. L’esposto finì nelle mani della sostituta Linda Gambassi che – e qui c’è da ridere e da chiedersi se la dottoressa sia davvero laureata e come abbia potuto superare un concorso in magistratura – chiese l’archiviazione del caso perché, secondo la sua insondabile scienza logico-giuridica – io non avevo dato «indicazioni circa il contenuto di tale documento, per poterne apprezzare la portata diffamatoria nei confronti del querelante». Ma non era peggio la violazione della corrispondenza e del sistema informatico del Comune di Agliana, signora procura?

Di fatto la sostituta Linda Gambassi chiese l’archiviazione il 28 luglio del 2020 (anche perché non le avevo “presentato la lettera”, che però io stavo chiedendo a lei dato che madonna Aveta non voleva mollarla in alcun modo…

Povero Aristotele e logica aristotelica! Io mi sono opposto all’archiviazione in data 21 luglio 2020 e da allora non ne ho più saputo niente (salvo che non me ne sia mai accorto).

Voglio dire: paghiamo fin troppo bene dei magistrati per cosa? Per permettere loro di fare ciò che vogliono senza rendere conto a nessuno?

Fra tutti – segretari comunali, politici, magistrati, procuratore capo etc. – cosa cazzo stanno nascondendo su quell’anonimo sul quale nessuno di loro ha mai voluto esperire una seria indagine per giungere a quell’escremento/i che scrisse/ro la “minaccia” a madonna Aveta da Napoli?

Ma in che razza di Gomorra stiamo vivendo a Pistoia?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Non basta una condanna del giudice Gaspari per tapparci la bocca e asfissiarci il cervello