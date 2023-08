“AUTUNNO NEL PALLONE”: PAPERINO SAN GIORGIO IN CAMPO PER L’AMBIENTE

In partenza il progetto multi-attività con il contributo di Alia Servizi Ambientali

PRATO. Al Comunale di Paperino scalda i motori il progetto “Autunno nel pallone”, organizzato da ASD Paperino San Giorgio con il contributo di Alia Servizi Ambientali.

Il club del presidente Sauro Pratesi, ancora una volta, scende in campo per promuovere la pratica sportiva e l’educazione, stavolta in ambito ambientale.

Si tratta di un progetto multi-attività che prevede lo svolgimento di un “Pre-Winter Camp” dal 4 al 14 settembre, nei giorni feriali in orario 8:00 – 17:00, con attività ludico-ricreative (incluso laboratorio creativo sul tema del riciclo) per bambini e bambine di età compresa fra 5 e 12 anni, per i quali sono inoltre previste due settimane di corsi calcistici gratuiti, nell’arco di una finestra trimestrale fra settembre e novembre (ai primi 5 fruitori con corrente ISEE familiare inferiore a 12.000 euro verranno garantite 5 “borse di sport” per l’iscrizione alla scuola calcio per l’intera stagione sportiva).

È previsto, inoltre, lo svolgimento di un torneo di calcio giovanile in partenza a settembre e denominato “In gol per l’ambiente” che abbina al calcio giocato anche attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali, fra le quali la distribuzione di materiale informativo griffato Alia e l’organizzazione di una conferenza sul binomio sport-natura.

Tutti i dettagli sul sito www.paperinosangiorgio.it e sui canali social della squadra.

“Nella tradizione di questa società — commenta il D.T. giallo-azzurro Andrea Bonfiglio — si sviluppa il calcio dei più piccoli di pari passo all’educazione, rivendicando per le associazioni sportive il ruolo di agenzie formative e non soltanto di centri ludico-motori.

Grazie alla partnership che il club ha stretto con Alia si attiva così un progetto che strizza l’occhio all’ambiente, in un momento storico in cui l’attenzione verso questo tema rappresenta una priorità su scala mondiale. Il P.S.G., nel suo piccolo, scende in campo per fare la propria parte”.

[asd paperino san giorgio]