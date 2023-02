avv. & vostri onori 2. MA COME SONO SUSCETTIBILI I DIFENSORI DEI CLIENTI DALLE INGIUSTIZIE (ANCHE DEI “LORO ONORI”)!

La classe, che in quel momento stava parlottando, rimase impietrita all’istante. E l’uomo, còlto l’imbarazzo dei giovani, concluse: «Oh! Quando ci vuole ci vuole…»

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti

ma per seguir virtute e canoscenza.

[E non trattate gli altri da cornuti:

mostrate ancora in voi di più decenza!

Il libero pensiero in ciò v’aiuti,

sì che facciate un po’ di riflessione

sull’artiglio ventùn-Costituzione!]

ACCETTATE ANCHE UN PO’ DI SANA CRITICA:

FATEVI TRATTARE UN PO’ ALLATRAVAGLIO!

Una delle pagine più belle e significative dei Promessi Sposi, il romanzo più odiato dagli italiani, è quella in cui Renzo, mal consigliato dalla suocera, va a far visita all’avvocato Azzeccagarbugli. È sublime, nel Manzoni, il disfacimento morale che emerge, poco a poco, dalla figura di questo simbolo di avvocato standard universale, se bisogna prestare fede a quello che si dice comunemente: che cioè il Manzoni scrisse un romanzo in ambientazione secentesca per non incorrere nell’ira canosa dei suoi contemporanei, i crucchi malvagi della Milano lombardo-veneta. Forse – tuttavia mi scappa da ridere… – anch’io, invece di scrivere avv. & vostri onori. a pistoia il pieno di protocolli e moine rispettose, ma di fatto una giustizia che fa letteralmente pena, il 16 febbraio scorso, meglio e più prudentemente avrei fatto a pubblicare uno pseudo-articolo manzoniano ambientandolo al tempo di Canapone, Leopoldo II di Toscana. Si sa che i morti-morti sono molto più innocui dei morti-viventi, i famosi zombi che si alzano di notte per mangiare fegato e cervello dei vivi. Con quella mossa ho sbagliato tutto e mi sono esposto alla pistoriensis zombitas, la caratteristica tipica dell’animo contado-pistoiese-inurbato – corrispondente alla superbia dei giudici –, con cui i seriosi avvocati epigoni di Cino, ancora una volta sotto l’egida della signora Cecilia Turco (il giudice Gaspari mi massacrerebbe, se mi sentisse appellarla così e non avvocatA!), professano di voler operare avanzando a ranghi serrati contro l’ingiustizia. L’ho fatta, come si suol dire, pulita! I signori dei quattro codici sono tutti incazzati come dei veri e propri diavoli della Tasmania, animaletti famosi per la loro incontrollabile bile esternata mostrando denti acutissimi e minacciosi.

Pazienza, mi sono comunque detto. Se dovrò essere sacrificato al Moloch dell’ipocrita ruffianeria conformista e delle esternazioni alla Tutto va ben, madama la marchesa; se non posso allontanare da me questo calice amaro: Fiat, come scrisse D’Annunzio, subito equivocato dagli Agnelli di Torino, che pensavano che costui avesse risposto alla loro richiesta di un nome per la fabbrica, con un Fiat da «sia fatta la volontà». Ma subito, il famoso nano-poeta, aggiunse: «No, niente verbo da Pater noster. Fiat sta per Fabbrica Italiana, automobili Torino!».

Qualcuno doveva spiegarglielo a quegli ignorantoni taurinensi, come stavano le cose. E qualcuno – ci vuole sempre uno che si sacrifica anche per gli ingrati sanculotti rancorosi – doveva pur dire come stanno le cose nel rimescolamento giudici-avvocati in terra sarcofagèa.

Incazzati come diavoli della Tasmania e pronti a una vendetta ancor peggiore della trucidità di Otello (il moro di Venezia: non il dolce bon al cioccolato), stanno – mi dicono – affilando le armi nell’ombra per una qualche imboscata. Che paura!

Del resto non pochi di loro alle imboscate sono avvezzi. Quando prendono, per esempio, i clienti, la fanno fin troppo facile e gli fanno credere che, come Andrea Bocelli, all’alba vinceranno; mentre poi, strada facendo li lasciano cadere a pezzettini, come le briciole di pane di Pollicino nel bosco.

Vorrà dire che, accada quel che accada – e sempre, ovviamente, con l’aiuto dei loro amici giudici: esperti nel crearle, le ingiustizie –, andrò incontro alle mie meritate forche caudine.

Ma ci andrò alla maniera del famoso Marchese del Grillo con Pio VII: «A castel Sant’Angelo ci vado volentieri – afferma –, purché con me vangano gli avvocati Tizio, Caio e Sempronio; Pinco, Pallino e Pallone; Cinci, Baccello e Fava».

Tutti presi dall’istinto dello squalo, certi difensori dalle ingiustizie nascondono se stessi, non di rado, dietro una cortina fumogena di ipocrita retorica per evitare di essere visti per quello che sono come le streghe quando passano dinanzi a uno specchio.

Il professor Ivano Paci, che tutti conoscono bene, pensò invero di farci querela quando ci chiamavamo Quarrata/news. Ma non lo fece mai, perché – come ci fu chiarito da chi sapeva – uno dei suoi avvocati, con molta professionalità e altrettanta onestà, lo fece riflettere: «Io faccio quello che tu mi chiedi – gli disse –; ma ricorda che, dopo, in aula, devi tirare fuori tutto…».

Mi spiace se qualche avvocato fa il diavolo birmano incazzato. Noi, qui, abbiamo già fatture vistate; infedeli patrocini; testimonianze fresche di gente rovinata nonostante l’evidenza; elenchi di giochini e intese non punto belle (cito ancora Manzoni). Avanti, c’è posto. Anche per narrare, con più dovizia di particolari, le visite a 1.000 € a botta, cash e esentasse, all’epoca degli Untouchables.

Se però, per caso, siete separati o divorziati, non andate a fare la comunione alla chiesa di San Francesco: non si può, infatti, servire a Dio e a Mammona in contemporanea. Men che meno a tre o più padroni, se alla fede (sputacchiata da millenni e proprio dai cattolici) si aggiunge come terzo la legge; come quarto il tribunale e i giudici; come quinto la menzogna sfacciata.

Qualche anno fa un professore – che non sono io – dopo uno scontro furibondo con la fu-preside Rita Flamma, entrato in classe con gli occhi fuori delle orbite e parlando come fra sé e sé, ma ad alta voce, esclamò: «Ma è possibile che nessuno glielo tiri in culo?».

La classe, che in quel momento stava parlottando, rimase impietrita all’istante. E l’uomo, còlto l’imbarazzo dei giovani, concluse: «Oh! Quando ci vuole ci vuole…».

Come al solito non è un aneddoto inventato da me. Qualche avvocato giovane, iscritto a quella anomalia che è l’albo, forse potrebbe ancora raccontarlo con più precisione alla presidente Cecilia Turco!

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

La storia umana – e non lo dice Linea Libera – è un costante susseguirsi di sconci, tradimenti, vergogne, ingiustizie e sadismo: il tutto condito con l’elogio delle oppressivissime «autorità costituite». Di cui fanno parte anche non pochi indegni che militano nelle S.A. degli ordini professionali. Tutti, indistintamente.