avv. & vostri onori. A PISTOIA IL PIENO DI PROTOCOLLI E MOINE RISPETTOSE, MA DI FATTO UNA GIUSTIZIA CHE FA LETTERALMENTE PENA

Giuliano Fontani, capo della redazione del Tirreno di Pistoia dal 1989 al ’93, amava ripetere: «Avv. su una targa d’ottone non significa avvocato, ma avvoltoio». Avrà avuto ragione…?

Alla fine più protocolli si firmano meno si riesce a operare

FRA LE VANE SPERANZE E ’L VAN DOLORE,

OVE SIA CHI PER PROVA AMARO HA ’L CÒRE …

Intanto mi commuovono le paginate che inneggiano al «Tutto va ben, madama la marchesa». Da una parte Il Tirreno che può contare sul Privilegium Othonis; e dall’altra La Nazione che rincorre gli eventi e certi eventi, ma che, innegabilmente, è sempre un passo indietro rispetto all’antagonista minore al guinzaglio di un Massimo Donati prediletto.

E poi dèccoti anche la congrega degli avvocati. Quelli che fanno tutto: penale, civile e chiacchiere. Quelli che sanno dei privilegi, ciliegi e sortilegi e fanno finta di niente. Degli inghippi di Curreli e non solo: ma fingono di non vedere – poi per i corridoi si lamentano. Perché loro sta a cuore solo – come dice l’avv. Turco – che gli aspiranti avvocati devono «ricordarsi che siamo [noi avvocati – n.d.r.] l’ultimo baluardo di difesa per chi si affida a noi e quello di non assuefarsi alle ingiustizie». Poveri clienti! disse durante un esame il prof. Paolo Cappellini, a Firenze, sentito con queste mie orecchie.

Di meglio la signora Cecilia non avrebbe possuto fare per dare di sé un’immagine infelicemente falsa. Per intendersi: con gli Untouchables, creatura – se non erro – di Giuseppe Grieco, il presidente dell’ordine dovrebbe anche ricordare che qualcuno dei suoi beneamati colleghi, per ogni visita fatta a domicilio degli indagati/imputati, si prendeva 1.000 € a botta, cash ed esentasse.

Non prendiamoci in giro, presidente! Lo sa tutta Pistoia, «sàssi (si diceva un tempo) per tutta Atene e Roma». Come tutti sapevano pure di certe amicizie fra sostituti procuratori e comandanti della municipale che, tuttavia, in nome della giustizia, e aldilà delle amicizie e delle simpatie, furono perfino inviati al confino al proprio paese d’origine. Amicizie che si consolidavano presso la famosa “Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.”, per capirsi.