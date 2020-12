AZIENDA FLORICOLA DI CONFAGRICOLTURA PISTOIA DONA STELLE DI NATALE A DYNAMO CAMP

La consegna delle poinsettie “Stella d’Italia” è avvenuta giovedì durante una visita dei vertici provinciali dell’associazione agricola a Limestre nella sede di Dynamo Camp, dove hanno incontrato il direttore Vito Nigro

PISTOIA. Ottanta stelle di Natale per le famiglie degli ospiti di Dynamo Camp, il primo centro italiano di terapia ricreativa appositamente strutturato per ospitare gratuitamente bambini affetti da patologie gravi o croniche in fase di terapia o nel periodo di post ospedalizzazione.

La piccola ma significativa donazione è stata fatta giovedì dall’azienda floricola di Pescia Bonini Piante, da poco associata a Confagricoltura Pistoia, che è molto nota per la sua produzione di poinsettie o Euphorbia pulcherrima, per usare il corretto nome botanico della pianta leader delle feste natalizie.

Nell’occasione della consegna il presidente e il direttore provinciali di Confagricoltura, Andrea Zelari e Daniele Lombardi, hanno visitato la sede di Dynamo Camp a Limestre nella montagna pistoiese, guidati dal direttore della struttura Vito Nigro.

Le stelle di Natale donate fanno parte di una linea di produzione di poinsettie, denominata “Stella d’Italia”, che si caratterizza per i metodi di produzione eco-sostenibili, cioè all’insegna della lotta integrata con ampio utilizzo di trattamenti biologici.

[sandiford – confagricoltura pt]