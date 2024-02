AZIONE TOSCANA CONDANNA CON FERMEZZA LA VIOLENZA DEGLI SCONTRI AVVENUTI A FIRENZE E A PISA

Remaschi: “Come Segretario Regionale di Azione Toscana, condanno con fermezza e indignazione gli episodi di violenza accaduti a Firenze e Pisa durante la manifestazione studentesca.”

FIRENZE. Le immagini di ragazzi e ragazze inermi, di età inferiore ai vent’anni, manganellati dalla Polizia sono inaccettabili e inqualificabili. La violenza non è mai la risposta, e non può essere giustificata in alcun modo, soprattutto in questo caso.

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà agli studenti feriti e alle loro famiglie. Ci auguriamo che le autorità competenti facciano luce su quanto accaduto e che i responsabili vengano individuati e puniti.” – dichiara Marco Remaschi segretario di Azione Toscana.

Azione è da sempre impegnata nel difendere il diritto di manifestazione e di dissenso, principi cardine della nostra democrazia e della nostra costituzione. Non possiamo tollerare che la voce pacifica di chi protesta venga zittita con la forza.

Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a mobilitarsi contro la violenza e a difesa dei diritti democratici.

“Come Azione Toscana invieremo al Consiglio Comunale di Firenze, a quello di Pisa e al ministero degli interni, per le vie ufficiali, una richiesta di istituire al più presto una commissione di indagine indipendente, che possa fare luce sugli episodi accaduti. Non vi lasceremo soli.” – Chiude il segretario Remaschi rivolgendosi alle famiglie e ai ragazzi coinvolti negli scontri.

