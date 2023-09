“BAGLIORI NELLA MAGIA”, OGGI L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA PERSONALE DI BARBARA PRATESI

Il lavoro site specific (40 opere in tutto) rimarrà visibile fino al 1 ottobre nel fine settimana

QUARRATA. Oggi domenica 24 settembre alle ore 16.30, alle Scuderie di Villa La Magia, l’amministrazione comunale inaugura Bagliori nella Magia, la mostra personale dell’artista Barbara Pratesi.

Il lavoro site specific sarà visibile fino al 1 ottobre 2023 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 17-19, sabato e domenica ore 16-20.

La mostra, per un totale di 40 opere, è curata dalla dottoressa Claudia Cappellini, responsabile del servizio Cultura Comunicazione e Sport del Comune di Quarrata.

“È stata la voglia di condivisione, spiega l’artista Barbara Pratesi, che ha portato alla decisione di organizzare Bagliori nella Magia. Una mostra che, a differenza delle tante a cui ho avuto il piacere e l’onore di prendere parte, è qualcosa di davvero nuovo per me ed inspiegabilmente emozionante dal momento che avrà luogo in un contesto familiare e caro.

Ritengo infatti che ci sia una grande differenza tra presentare le proprie opere ad un pubblico in veste d’artista e condividere il proprio lavoro, la propria passione, con quanti ti conoscono come persona nei luoghi che riconosci come casa.

A tal proposito, quando il sindaco Gabriele Romiti e il curatore Claudia Cappellini mi hanno proposto di ambientare la mostra presso le scuderie della Villa Medicea La Magia ho accettato con grande entusiasmo e gratitudine. Così, all’impareggiabile valore che ha per me poter far conoscere le mie opere nel territorio che amo e abito, si unisce la riconoscenza per il privilegio di portare il mio lavoro in un luogo tanto importante ed evocativo. Ringrazio dunque tutti coloro che l’hanno permesso e aspetto con emozione tutti quanti vorranno partecipare all’inaugurazione o passare nei giorni a scoprire le mie opere”.

“Con grandissimo piacere, dichiara il sindaco Gabriele Romiti, accolgo la nostra Barbara Pratesi nella bella cornice della Villa Medicea La Magia, luogo di arte, storia e bellezza.

Un luogo dove l’arte di Barbara, i suoi colori, le sue storie, le sue pennellate, troveranno, ne sono certo, la perfetta collocazione. Barbara Pratesi è un’artista poliedrica, vivace, visionaria, fortemente impegnata sul territorio, con un curriculum di respiro nazionale e internazionale”.

­C’è un tempo e c’è un luogo dove, a volte, si incontrano gli stati d’animo delle persone e succede che dagli incontri nascono delle occasioni, racconta la curatrice Claudia Cappellini. Ed è questa l’essenza della presentazione al pubblico del lavoro di Barbara Pratesi nelle Scuderie della Magia. Barbara Pratesi è un’artista con esperienze professionali importanti e con una poetica di forte presa sull’immaginario collettivo: quello che lei mette su tela riecheggia nello sguardo dello spettatore, ci sono codici di scrittura leggibili e risonanti ma, al tempo stesso, estremamente raffinati. Il figurativo che diventa metafisico. Un gioco artistico interessante ed emozionante, originale”.

Barbara Pratesi nasce a San Marcello Pistoiese il 26/12/1965. Diplomata maestra d’arte all’Istituto d’arte Petrocchi di Pistoia, frequenta l’Accademia delle Belle Arti a Firenze con specializzazione in Scenografia e Pittura del nudo.

Dal 1984 lavora nel mondo dello spettacolo teatrale, in mostre nazionali e internazionali, nel mondo del design come scenografa e decoratrice scenografa e ha collaborato all’allestimento di numerosi eventi e spettacoli in Rai, Mediaset e teatro.

Come scenografa, decoratrice e pittrice ha effettuato produzioni per mostre nazionali (Firenze, Pistoia, Viareggio, Milano, Bologna, Forlì) ed internazionali a Parigi, Colonia, Birmingham, Manchester per il mondo del design. Ha lavorato in qualità di capo cantiere artistico a Doha e Dubai per la realizzazione di villaggi culturali, applicando nuove ricerche materiche con ossidi naturali, sabbie ed oltre per ottenere grandi resistenze agli agenti esterni anche in condizioni climatiche estreme.

Nell’ultimo periodo si è anche dedicata all’arte sacra con tecniche innovative molto apprezzate anche in Terrasanta, dove dai francescani di Casanova, le sue opere sono in esposizione permanente sia a Betlemme che Gerusalemme.

