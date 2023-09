BAGNOLO SPORT & SHOOT, SPORT E SOLIDARIETÂ AL CENTRO SPORTIVO “NESTI”

Domenica 10 settembre per l’intera giornata dimostrazioni sportive, asta di quadri ed esibizione della fanfara dei bersaglieri di Prato. Tutto il ricavato della giornata sarà donato alla parrocchia di Bagnolo per il rifacimento della canonica e le attività dei giovani

MONTEMURLO. Un’intera giornata di sport e solidarietà. Al centro sportivo comunale “Paolo Nesti” (via Micca – Bagnolo) domenica 10 settembre dalle ore 9 alle 20, il Bagnolo Sport, con il patrocinio del Comune di Montemurlo, organizza “ Bagnolo Sport & Shoot”.

Per l’intera giornata sarà possibile partecipare ad esibizioni sportive (dal tiro con l’arco al soft air) e incontrare numerose associazioni sportive del territorio. Il gruppo di artisti montemurlesi Amo art metterà a disposizione una serie di opere che saranno battute all’asta.

Alla giornata prenderà parte anche la fanfara dei bersaglieri di Prato diretta dal maestro Vladimiro Martini. Tutto il ricavato delle varie iniziative sarà devoluto in beneficenza a favore della parrocchia di Bagnolo per la realizzazione della nuova canonica e delle sale ricreative per i ragazzi di Don Gildas.

[masi —comune di montemurlo]