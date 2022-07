BAMBINI MENO SOLI A RITMO DI MUSICA

All’Istituto comprensivo “Martin Luther King” del Bottegone due progetti messi a terra per una scuola che include

BOTTEGONE. Un laboratorio di musicoterapia rivolto a piccoli gruppi di bambini con particolari disabilità, ma anche altro: laboratori, di gruppo e individuali, per tutti gli alunni dell’istituto in modo da valorizzare le eccellenze attraverso le emozioni della musica nonché laboratori estivi tenuti dai docenti nei medi di giugno e luglio.

Tutto questo nell’istituto comprensivo “Martin Luther King” del Bottegone con un progetto (“Musica insieme”) nell’ambito del bando “Scuole in movimento” finanziato dalla Fondazione Caript.

Con quei fondi, ma anche con un cofinanziamento dei genitori, è stato acquistato materiale specifico (tastiere, diffusori portatili, bonghi, vari set di percussioni e numerose tastiere con campane.

Con un altro progetto (“Well done”) anch’esso finanziato da Fondazione Caript, il “King” ha acquistato 9 notebook touch con altrettante cuffie professionali per realizzare uno spazio multimediale nella scuola primaria di Ponte alla Pergola: un ambiente di apprendimento – si legge in una nota della scuola — “dedicato in particolare alle lingue straniere ma pensato in modo dinamico e flessibile”.

Anche con questo materiale sono stati condotti laboratori estivi. Due modi, grazie a questi due progetti, per dare maggiori occasioni di socialità ai bambini dopo le restrizioni imposte dalla emergenza pandemica.

[banchini — istituto king]