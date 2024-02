BANCA ALTA TOSCANA, AGENZIE PIÙ MODERNE

Investimenti a Pistoia (via Marini), Cutigliano, Maresca e Lamporecchio per nuove aree self. Nel corso del 2024 il trasferimento dell’agenzia di Bottegone

QUARRATA. Banca Alta Toscana Credito Cooperativo prosegue il suo percorso di investimenti per ammodernare le agenzie presenti sul territorio. Sono da poco terminati i lavori di ristrutturazione dell’agenzia di via Marini a Pistoia, in zona stadio, finalizzati alla realizzazione di una nuova area self interna, provvista di una cassa automatica CSA e ATM, attraverso cui clienti e soci potranno svolgere le principali operazioni di cassa in autonomia e in piena sicurezza. L’operatività dell’agenzia e i servizi di consulenza non subiranno variazioni.

Sulla montagna pistoiese, l’area self con CSA e ATM è già attiva dallo scorso dicembre presso la filiale di Maresca. Banca Alta Toscana ha di recente potenziato le dotazioni tecnologiche anche presso l’agenzia di Cutigliano, dove è stata realizzata una nuova area self, provvista di CSA, cassa automatica di nuova generazione che si è aggiunta all’ATM già presente, al fine di potenziare l’operatività in autonomia di clienti e soci. L’area self è a disposizione dal lunedi al venerdi dalle 7,30 alle 21, e il sabato e la domenica dalle 8 alle 14. L’ATM per i prelievi bancomat resta aperto h24. Mentre il servizio di consulenza, dallo scorso 22 gennaio, è attivo nei giorni di martedì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.

A partire dal prossimo 19 febbraio presso l’agenzia di Galciana a Prato resterà attiva l’area Self h24 già presente. Al fine di offrire una migliore consulenza, l’operatività per i soci e clienti sarà trasferita presso l’agenzia di San Paolo (via San Paolo, 251), a meno di due chilometri di distanza. I clienti e soci interessati dalla novità sono già stati contattati e hanno potuto scegliere eventuali altre agenzie su cui trasferire i propri rapporti.

“Da diversi anni la rivoluzione digitale ha investito anche il settore bancario, basti pensare alla rapida diffusione di strumenti quali l’home banking, oramai di comune utilizzo. Banca Alta Toscana — afferma il direttore generale Tiziano Caporali — ha intrapreso da tempo il processo di potenziamento dei servizi tecnologici, destinati a semplificare l’operatività di sportello, coniugando l’innovazione digitale con l’ottimizzazione del presidio fisico sul territorio per erogare consulenza ad alto valore aggiunto ed assistere adeguatamente la clientela nei momenti cruciali della vita privata e professionale.

In sintesi, innovazione nel solco della tradizione. Siamo una BCC e vogliamo assistere adeguatamente le persone —soci e clienti — mantenendole al centro del nostro progetto, aiutandole anche a tenere il passo con il progresso tecnologico. Per questa ragione offriamo servizi moderni, in linea con i tempi e con la concorrenza, ma affiancati da modalità operative tradizionali, così da garantire supporto alla totalità della clientela, con particolare attenzione alla relazione con i nostri soci”.

“Il 2024 sarà un anno importante per Banca Alta Toscana Credito Cooperativo, che ad ottobre taglierà il traguardo dei 120 anni dalla propria fondazione — afferma il presidente Alberto Vasco Banci —. Nel corso dell’anno ci saranno altre novità, come i lavori imminenti di allestimento di una nuova area self CSA e Atm presso l’agenzia di Lamporecchio e lo spostamento dell’agenzia di Bottegone in locali più centrali e funzionali. Il nostro impegno è quello di continuare a svolgere il ruolo di banca del territorio, al servizio delle comunità locali, in un panorama che vede mutare rapidamente il quadro economico e il sistema creditizio.

Molti istituti bancari di grandi dimensioni hanno scelto di abbandonare territori ritenuti marginali. Noi continuiamo ad essere presenti nelle aree interne del nostro territorio di riferimento, accompagnando persone, famiglie e imprese nei loro progetti di vita e di lavoro”.

