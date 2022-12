BANCA ALTA TOSCANA, AL FORUM DUE COMMEDIE PER I SOCI

Mercoledì 7 la compagnia La Loggetta di Quarrata presenta “Sotto a chi tocca” e venerdì 16 la compagnia teatrale I Malerbi porta in scena lo spettacolo “I’ terno a i’ Lotto”

QUARRATA. Banca Alta Toscana offre ai propri soci due divertenti commedie, portate in scena da altrettante compagnie teatrali locali nel nuovo Forum Banca Alta Toscana, spazio polivalente che ben si presta anche a rappresentazioni di questo tipo.

Mercoledi 7 dicembre 2022 alle ore 21, la compagnia La Loggetta di Quarrata presenta “Sotto a chi tocca”, spassosissima commedia di Gilberto Govi, nella quale la vita di una famiglia della borghesia genovese è sconvolta dalla notizia di una ricca eredità dello zio Nicola, morto a Buenos Aires. Il cospicuo patrimonio spetterà a uno dei cugini Pittaluga, che per primo avrà un figlio maschio. Si innesca a quel punto una grottesca competizione tra i possibili eredi, creando situazioni esilaranti.

Venerdi 16 dicembre 2022 alle ore 21, sempre al Forum Banca Alta Toscana, la compagnia teatrale I Malerbi presenta: “I’ terno a i’ Lotto”, la celebre commedia in vernacolo fiorentino di Antonella Zucchini.

La trama si svolge nella casa di Arminio Ciabattini, un vedovo impresario di pompe funebri con l’irrefrenabile vizio del lotto, nella cui famiglia tutti sembrano essere contrari a questa sua passione.

In seguito a uno strano sogno, Arminio gioca tre numeri e li nasconde in un posto sicuro. Quando uscirà davvero il terno secco, i parenti dovranno ricredersi pregustando già una pioggia di soldi. Ma un malaugurato incidente fa perdere a Arminio la memoria e…

Potranno assistere agli spettacoli tutti i soci con un proprio invitato accompagnatore, fino alla massima capienza della sala.

“I due spettacoli che abbiamo programmato per dicembre al nostro Forum – spiega il presidente Alberto Banci – rappresentano un’occasione d’incontro per i soci ma anche un modo per valorizzare le risorse che abbiamo sul territorio. Due aspetti che ci stanno a cuore e che ci contraddistinguono in quanto Banca di credito cooperativo.

Le commedie, infatti, vengono messe in scena da compagnie teatrali locali, che così hanno l’opportunità di esibirsi in una struttura eccellente vicino casa”.

