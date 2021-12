BANCA ALTA TOSCANA CONSEGNA 40 BORSE DI STUDIO E 42 BONUS BEBÈ

Ecco tutti i nomi dei soci e dei figli di soci che hanno completato il ciclo di studi con il massimo dei voti

QUARRATA. Per il 24° anno consecutivo Banca Alta Toscana Credito Cooperativo riconosce il merito scolastico assegnando le borse di studio ai soci e ai figli di soci che hanno completato il ciclo di studi (medie inferiori, superiori e lauree magistrali) con il massimo dei voti. Dopo un anno di sospensione a causa del Covid (nel 2020 i riconoscimenti furono assegnati “d’ufficio”) l’istituto di credito è tornato a consegnare le borse di studio ai ragazzi in presenza, attraverso la tradizionale cerimonia di premiazione, che si è svolta oggi sabato 18 dicembre al nuovo Forum Banca Alta Toscana, a Vignole di Quarrata. Si è trattato del primo evento pubblico organizzato nel Forum, dopo l’inaugurazione della struttura avvenuta una settimana prima.

Nell’occasione Banca Alta Toscana ha anche premiato i propri soci, che nel corso del 2021 hanno festeggiato la nascita di un figlio: la campagna bonus bebè, giunta alla 13° edizione, ha visto finora quest’anno la consegna di 42 bonus bebè, del valore di 300 euro ciascuno, per un totale di 12.600 euro.

Per quanto riguarda invece le borse di studio, Banca Alta Toscana ha consegnato quest’anno 40 riconoscimenti ad altrettanti studenti, per un valore complessivo di 20.500 euro.

«È con grande piacere che torniamo ad incontrare i ragazzi e le loro famiglie, i genitori e i nuovi nati, per una festa di comunità divenuta negli anni un lieto appuntamento prenatalizio — afferma il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Banci —. Sarà l’occasione per fare gli auguri alle coppie che in un contesto generale di calo della natalità, accentuato dalla situazione pandemica, non hanno rinunciato ad allargare la famiglia.

E sarà l’occasione per complimentarsi con gli studenti per i risultati che hanno conseguito; risultati ancora più significativi se si considera il difficile contesto in cui sono maturati, tra restrizioni legate alla situazione sanitaria, inevitabili ripercussioni sulla didattica e sulle relazioni sociali.

In questo contesto e negli scenari post-pandemia, la formazione è uno dei pilastri essenziali, su cui la Banca, con questa iniziativa, vuole continuare ad investire, auspicando che i giovani comprendano e aderiscano agli ideali del Credito Cooperativo. L’apporto delle nuove generazioni è infatti fondamentale perché le BCC possano continuare a svolgere il ruolo di sostegno alle comunità locali e alle famiglie del territorio».

Dal 1998, quando il bando per borse di studio fu istituito dall’allora BCC di Vignole, la Banca ha premiato oltre 900 studenti e distribuito circa 750 mila euro.

Per quanto riguarda invece i Bonus bebè, dal 2009, anno in cui partì la campagna, ad oggi, Banca Alta Toscana ha consegnato ai propri soci 590 contributi, per un totale di 224.900 euro.

Ma vediamo chi sono i ragazzi premiati quest’anno, che risiedono nei vari territori di competenza della Banca, nelle province di Pistoia, Prato e Firenze.

I 21 neolaureati con 110 o 110 e lode che ricevono una borsa di studio da 700 euro (di cui 600 euro in denaro e 100 euro per l’apertura di un fondo pensione) sono: Federica Forassiepi, Alberto Meniconi, Giacomo Venturi, Veronica Cristiano, Lorenzo Niccolai, Serena Priami, Martina Acunzo, Andrea Sala, Giulio Violanti, Ilaria Corrieri, Maria Mazzinghi Gori, Bianca Corsini, Jacopo Cappellini, Chiara Mazzei, Giulia Biondi, Rachele Agostini, Niccolò Castelli, Melissa Donati, Gianmarco Agostini, Ilaria Tarocchi, Diego Ciottoli.

I ragazzi che si sono diplomati con la votazione di 100 o 100 e lode, che hanno meritato la borsa di studio di 400 euro (di cui 350 in denaro e 50 in buono per l’apertura di un fondo pensione) sono: Lorenzo Manetti, Federico Ducci, Francesco Chiti, Camilla Mancini, Sveva Monticelli, Niccolò Pagnini, Giada Colzi, Matilde Santi, Niccolò Ulivi, Elena Spagnesi.

Gli studenti che hanno concluso la scuola media inferiore con 10 o 10 e lode, assegnatari di borsa di studio di 200 euro (di cui 150 euro in denaro e 50 euro per fondo pensione) sono: Carolina Rosi, Martina Cesare, Sofia Niccolai, Martina Tabani, Agnese Sinceri, Giacomo Crepaldi, Penelope Cafissi, Marco Bufalini, Edoardo Nenciarini.

