BANDO PER VICOFARO, VIA AL PARTENARIATO PER LA MAPPATURA E IL DECONGESTIONAMENTO

Individuati dalla SdS Pistoiese i soggetti per la coprogettazione e gestione

PISTOIA. La Società della Salute Pistoiese, tramite la commissione di valutazione, ha individuato i soggetti per la coprogettazione e la gestione in partenariato relativa alla mappatura dei soggetti presenti presso la parrocchia di Vicofaro e agli interventi per il decongestionamento dell’emergenza territoriale.

I soggetti individuati dall’avviso sono: CO&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà; ARCI Madiba APS Onlus; Associazione degli Studi Giuridici per l’Immigrazione ASGI APS. Con loro collaboreranno Caritas Diocesana di Pistoia e Medici per i diritti umani ETS.

Come previsto dal bando si procederà adesso ai tavoli di coprogettazione, così come calendarizzati nell’avviso stesso.

[vannini — sds pistoiese]