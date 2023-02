BARDELLI: “DOPO OTTO MESI ANCORA NESSUNA NOTIZIA SULLA GALLERIA DEL SERRAVALLE”

L’esponente di Serravalle Civica interpella la giunta municipale. “In mancanza di risposta inoltreremo una lettera ufficiale”

SERRAVALLE. Dall’estate scorsa, quando l’amministrazione comunale rese noto che per ultimare i lavori della galleria del Serravalle erano necessari la demolizione delle 12 ville che sorgono sopra il traforo, il risarcimento ai residenti per l’acquisto di nuove case e una loro nuova sistemazione entro il 5 dicembre, dello stato dell’opera non si è saputo più nulla. Come non si è saputo più nulla delle 12 villette e dei loro abitanti.

Alcuni cittadini di Masotti e Serravalle capoluogo si sono rivolti a noi, lamentandosi della mancanza di notizie in merito e invitandoci a chiedere alla giunta le informazioni che avrebbero dovuto essere fornite già da un pezzo senza bisogno di sollecitare.

È quello che intendiamo fare con questo intervento pubblico e, in mancanza di risposta, mediante inoltro di lettera ufficiale.

Ricordiamo che i nostri amministratori, oltre ad aver avallato il danno morale ed esistenziale causato da RFI e Regione Toscana ai residenti — mai interpellati e oltretutto costretti, anche se rimborsati, a lasciare per sempre le loro abitazioni — non hanno nemmeno mai protestato- almeno pubblicamente — per l’enorme ritardo nella realizzazione del traforo, che ha ostacolato e continua a ostacolare la circolazione dei treni nella tratta Pistoia-Lucca, procurando notevoli disagi ai pendolari.

In tale atteggiamento abbiamo sempre ravvisato una piena continuità con la linea politica della giunta Mungai.

Elena Bardelli

Serravate Civica