BARDELLI (FDI): “SCUOLA, IL GOVERNO APRA ALLA STABILIZZAZIONE VELOCE DEI PRECARI”

PISTOIA. Il Decreto Cura Italia è diventato legge, ma senza gli emendamenti proposti dai parlamentari di Fratelli d’Italia sul reclutamento dei docenti, compresi gli insegnanti di religione, e l’assunzione dei DSGA. Se il governo non apre all’immissione in ruolo rapida dei precari, con procedure alternative ai concorsi, il prossimo anno scolastico inizierà nel caos più totale.

Per questo, al fine di stabilizzare velocemente i precari e garantire la continuità didattica, assicurando un inizio sereno per studenti e famiglie dopo la sospensione delle attività a causa della pandemia, Fratelli d’Italia aveva proposto un percorso abilitante con graduatoria per titoli, riservato ai precari con almeno 36 mesi di servizio, ai fini dell’immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione del personale dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e 2018.

Attraverso i concorsi infatti non sarà possibile garantire i contratti a tempo indeterminato per il 2020/2021, per la ristrettezza dei tempi dovuta alla emergenza sanitaria ancora in corso. Per gli stessi motivi anche per i circa 15mila insegnanti di religione precari, dimenticati e bistrattati da tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, aveva chiesto in alternativa alle procedure concorsuali la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata alla immissione in ruolo di docenti con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d’istruzione, sui posti vacanti e disponibili nelle more delle assunzioni di cui alla legge 159/2019.

Tenuto conto poi che il ruolo di DSGA è determinante per il buon funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche, per ovviare al problema della sospensione del concorso pubblico e dei circa 300 posti vacanti — a cui andranno a sommarsi quelli lasciati liberi dai pensionamenti — Fratelli d’Italia aveva proposto la loro assegnazione al personale idoneo a tempo indeterminato inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall’Area B (qualifica di assistente amministrativo) all’Area D (profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi), ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010.

Il governo Conte ha ignorato queste proposte di buon senso avanzate per salvare la scuola italiana, ponendo la fiducia sul voto in Parlamento. I fatti purtroppo smentiscono le parole dei nostri governanti: se invitano al confronto e alla condivisione le minoranze, evidentemente lo fanno solo per difendere una parvenza di democrazia; in realtà intendono perseguire unicamente i loro obiettivi e le loro mete.

Fratelli d’Italia, che da sempre si batte a fianco dei precari per la loro stabilizzazione e per il diritto alla continuità didattica, proseguirà la propria battaglia in sede di conversione in legge del Decreto Scuola.

Elena Bardelli — Referente Provinciale per la Scuola e l’Istruzione Fratelli d’Italia-Pistoia