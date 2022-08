BARDELLI (SERRAVALLE CIVICA): “IL COMUNE INTERVENGA CONTRO IL CARO BOLLETTE”

“Ci risulta che nessuno dei consiglieri comunali si sia preoccupato di portare questo argomento all’ordine del Giorno in Consiglio Comunale”

SERRAVALLE.. Diversi cittadini ci hanno avvicinato per esporci le loro difficoltà economiche in relazione al rincaro delle bollette di luce e gas. Si tratta di padri e madri di famiglia, ma anche di esercenti, artigiani e piccoli imprenditori.

Sappiamo che l’Italia e l’Europa stanno affrontando una stagione di grave crisi energetica, aggravata ulteriormente dalla situazione in Ucraina, che sta causando un aumento generalizzato del costo della vita, con particolare riferimento alle bollette luce e gas che vedono aumenti stimati dal 25% fino a punte del 500%.

Ci risulta però che nessuno dei consiglieri comunali si sia preoccupato di portare questo argomento all’ordine del Giorno in Consiglio Comunale.

Si preferisce parlare di feste, sagre ed eventi musicali, che hanno sì la loro importanza, ma sempre relativa davanti ai problemi di tipo economico di famiglie e aziende del territorio.

Si tratta di una situazione grave, a cui occorre trovare rimedio. Considerato che questi aumenti colpiscono duramente i singoli cittadini, e in particolare le categorie più fragili, le imprese e il Terzo Settore già sofferenti economicamente anche a causa della pandemia da Covid-19, invitiamo la Giunta e il Sindaco a predisporre tavoli urgenti di confronto con le istituzioni locali e con i gestori dei servizi di energia per elaborare modalità e strumenti dedicati al sostegno delle fasce più deboli della popolazione e della microimprenditoria, dal commercio all’artigianato.

Auspichiamo anche l’impegno, da parte dell’Amministrazione Comunale, ad avviare progettualità relative alla costituzione di comunità energetiche sul territorio comunale.

Elena Bardelli

Serravalle Civica