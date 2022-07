BARDELLI (SERRAVALLE CIVICA): L’AMMINISTRAZIONE RISOLVA IL DISAGIO ZANZARE

Dopo le lamentele raccolte in alcune zone del territorio chiesta una urgente disinfestazione “a partire dalle aree caratterizzate dalla presenza di acqua stagnante, che sono quelle più predisposte alla proliferazione di questi insetti”

SERRAVALLE. In quest’ultimo periodo abbiamo raccolto le istanze di cittadini residenti soprattutto nelle zone adiacenti a via Bucigattoli, via Pontassio, via Chiassetto e via Baco, che lamentano una eccessiva concentrazione di zanzare, favorita senza dubbio dall’alta umidità del clima. Sicuramente non saranno le uniche zone del comune interessate dal fastidioso fenomeno.

Alcuni riferiscono che sarebbe impossibile stare all’aria aperta nei pressi della propria abitazione senza ricorrere quotidianamente agli insetticidi, che sono sì efficaci, ma con un costo non indifferente. Altri lamentano allergie alle punture di zanzara, che li costringerebbero quindi a trascorrere buona parte della giornata chiusi in casa.

Ci risulta che non sia stata effettuata nessuna disinfestazione del territorio da parte dell’amministrazione; pertanto chiediamo se fosse possibile effettuarne una urgentemente, a partire dalle aree caratterizzate dalla presenza di acqua stagnante, che sono quelle più predisposte alla proliferazione di questi insetti.

Possono risultare utili anche le pasticche antilarvali, pur essendo il loro utilizzo un pò tardivo: il Comune potrebbe provvedere ad una distribuzione gratuita sul territorio, come avviene in altri comuni limitrofi.

L’importante è che la giunta prenda in considerazione e in carico il problema, cercando di alleviare i disagi causati alla popolazione.

Per il prossimo anno sollecitiamo il sindaco a pianificare una disinfestazione generale con congruo anticipo, comunicando pubblicamente tempi e modalità.

Elena Bardelli

Serravalle Pistoiese