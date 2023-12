BARDELLI: “SULLA DISCARICA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON È AFFATTO CONVINCENTE”

Nella seconda seduta della Conferenza dei Servizi l’amministrazione Lunardi avrebbe espresso la propria contrarietà. A cosa?

SERRAVALLE. In un articolo de “La Nazione”, dedicato alla questione Discarica del Cassero, si fa cenno ad un documento, firmato dal sindaco, con cui l’amministrazione comunale esprimerebbe alla Regione Toscana, in occasione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, la propria contrarietà. Contrarietà a cosa? All’ampliamento volumetrico della Discarica, al conferimento dei rifiuti urbani presso l’impianto previsto dalla Regione o a entrambe le cose? Non si capisce bene.

Perché più che all’ampliamento l’amministrazione sembra contrastare il conferimento dei rifiuti urbani, che però è una eventualità di cui l’aumento della capacità volumetrica sarebbe la principale condizione. La giunta non appare affatto convincente, considerato poi che il vicesindaco, partecipando alla prima conferenza, in merito alla rivalutazione della capacità volumetrica dell’impianto ha riportato esclusivamente il parere favorevole degli uffici comunali, tacendo sul documento approvato all’unanimità dal consiglio comunale, che si mostrava assolutamente contrario alla richiesta di Herambiente, con la precisazione che sulle questioni inerenti la Discarica solo il Comune di Serravalle Pistoiese avrebbe dovuto avere l’ultima parola.

Il vicesindaco in quell’occasione aveva l’opportunità di far valere la volontà politica dell’amministrazione comunale, ma, come attestano i verbali, non lo ha fatto.

Come mai?

Elena Bardelli

Serravalle Civica