BARRIERE ANTIRUMORE SULLA A11, VIA LIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE

L’assessore Baccelli: “Intervento strategico”. Gli interventi riguarderanno in particolare i comuni di Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme e Pieve a Nievole

FIRENZE — PISTOIA. Via libera all’intervento di risanamento acustico sull’autostrada A11 nel tratto in provincia di Pistoia e che riguarda in particolare i comuni di Serravalle Pistoiese, Monsummano Terme, Pieve a Nievole.

Si tratta dell’installazione di barriere fonoassorbenti e di eventuali interventi sugli infissi che abbattono il rumore all’interno degli edifici.

“Si tratta – ha detto l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli — di un intervento strategico che fa parte del secondo e terzo stralcio del Piano di risanamento acustico dei territori attraversati dalla rete autostradale. Come giunta — prosegue Baccelli — abbiamo espresso parere favorevole all’intesa Stato — Regione sul progetto in oggetto, a seguito dell’istruttoria di competenza regionale, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni contenuti nei numerosi pareri trasmessi nel tempo dai Comuni e dalla strutture interessate dal procedimento”.

[berengo – toscana notizie]