BARTOLINI (LEGA): “INVITIAMO IL PRESIDENTE GIANI A TROVARE IL TEMPO PER VENIRE A MONTECATINI AD AFFRONTARE LA QUESTIONE TERME”

Basta perdere altre settimane invano

PISTOIA — MONTECATINI. “Sappiamo che il Presidente Giani è affaccendato in altre questioni che stanno mettendo a dura prova la sua Amministrazione — afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega — ma non è ammissibile, a nostro avviso, che non riesca a calendarizzare una sua venuta a Montecatini per confrontarsi sul delicato e non più differibile tema relativo al futuro delle Terme”.

“Spero che si renda conto, infatti — prosegue il Consigliere — che il tempo stia scorrendo molto velocemente e la problematica non ci pare stia facendo significativi passi avanti verso la sua risoluzione”. “D’altronde — precisa l’esponente leghista — la Regione, viste le quote in suo possesso, ha un ruolo primario e quindi deve assumersi determinate responsabilità, anche di fronte ai cittadini montecatinesi”.

“Ci pare inutile ricordare, infatti — conclude la rappresentante della Lega — che l’ambito termale sia assolutamente vitale per una città che ha bisogno di certezze; che ne pensa Giani di tutto ciò?”.