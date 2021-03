BARTOLINI LEGA: “STAGIONE SCIISTICA AL PALO. URGONO INDENNIZZI RAPIDI E CONGRUI”

“Agire immediatamente con i ristori, perché il periodo estivo è ancora distante e le incognite, purtroppo, permangono”

MONTAGNA. “Purtroppo – afferma Luciana Bartolini, Consigliere regionale della Lega – dopo una serie di continui rinvii, la stagione invernale sulla Montagna Pistoiese si chiude con un pesante nulla di fatto che graverà non poco nelle tasche degli operatori del settore.”

“D’altronde – prosegue il Consigliere – il Covid 19 non molla la presa ed i dati di questi giorni testimoniano come il virus stia tuttora circolando in modo molto capillare, principalmente nella provincia di Pistoia.”

“A fronte di ciò, quindi – precisa l’esponente leghista – diventa, quindi, vitale per chi opera in montagna avere a disposizione, in tempi rapidi, degli adeguati indennizzi che possano realmente aiutare chi sta vivendo un periodo drammatico anche dal punto di vista finanziario.”

“Siamo certi – sottolinea la rappresentante della Lega – che il Governo saprà, pertanto, dare risposte chiare agli accorati e motivati appelli di tutti i numerosi lavoratori del settore che si ritrovano ad affrontare una crisi senza precedenti.”

“L’estate, poi – insiste Bartolini – potrà essere, almeno ce lo auguriamo, una classica boccata d’ossigeno, ma si deve agire immediatamente con i ristori, perché il periodo estivo è ancora distante e le incognite, purtroppo, permangono.”

“Da parte nostra – conclude Luciana Bartolini – siamo pronti ad interloquire con i rappresentanti della Lega presenti nell’Esecutivo Draghi e con i parlamentari di zona per sensibilizzare, qualora occorra, chi di dovere sulla delicata e stringente problematica.”

[gruppo consiliare regione toscana lega toscana – salvini premier]

